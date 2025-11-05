לפיד: יש עתיד לא תהיה חלק מכל ההסכמים של המוסדות הציוניים

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד הודיע הערב (רביעי) כי יש עתיד "החליטה לא להיות חלק מכל ההסכמים של המוסדות הציוניים". לפיד, טען כי מפלגתו רצתה להיכנס ולעשות "מהפיכה במוסדות ולנקות אותם" אך הגיע למסקנה כי אי אפשר לתקן זאת - אלא לסגור את המוסדות.

בדבריו, פירט יו"ר האופוזיציה כי המפלגה לא תיקח "ג'ובים, תקציבים, תפקידים ניהוליים ולא היה חלק מההסכם שתופרים שם". לפיד ציין בדבריו כי "יש עתיד" באה לפוליטיקה "בשביל להילחם בשחיתות, לא כדי להיות חלק מסידורי העבודה של משפחת נתניהו ומשפחת דרעי, רצינו לנקות מתרבות השחיתות - אבל אין איך לעשות את זה".

לפיד אמר כי ההסכמים, עליהם חתמה מפלגתו, ובו היה אמור להיות ממונה יאיר נתניהו לתפקיד בכיר, לצד תפקידים נוספים לבני משפחת דרעי, הם "רק קצה הקרחון של מה שהולך שם", וטען כי ישנו הליך להקמה של שש מחלקות חדשות, עם מאות עובדים, ולהן רק דבר אחד משותף: "לא צריך אותן". "הסיבה היחידה היא כדי לחלק עוד ג'ובים ותקציבים לעסקנים, על חשבון העם היהודי ומשלמי המיסים", הוסיף.

"יש עתיד תשים הצעת חוק להלאמה מיידית של הקרן הקיימת לישראל, הדרך היחידה לנקות את הארגון ואת שאר המוסדות היא להכפיף אותם לחוקי ולביקורת המדינה", אמר יו"ר האופוזיציה, וקרא לשאר המפלגות "לשקול מחדש אם הן מוכנות להיות חלק מהסכם שברור לגמרי שהוא מעשה של שחיתות ועסקנת ירודה".

סערת מינויו של יאיר נתניהו להסתדרות הציונית העולמית

לאחר שהשר מיקי זוהר ניסה למנות את בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, לתפקיד ראש מחלקת הסברה בתפוצות בהסתדרות הציונית העולמית, פרצה סערה שהביאה לאופוזיציה להודיע כי תבחן מחדש את הדיל עם הליכוד. לאחר דחייה של שבועיים, נודע כי נתניהו לא ימונה לתפקיד זה.

ישראל ביתנו ויש עתיד תמכו במינוי זה כחלק מההסכם, שבמסגרתו מונה ח"כ מאיר כהן לראשת הקרן הקיימת לישראל. מפלגתו של לפיד טענה כי לא הייתה מדעת למינוי זה, אך בתיעוד בלעדי שפרסמנו ב-i24NEWS נראה גיל סגל, מהדמויות החזקות ביש עתיד ומי שניהל עבור לפיד את המשא ומתן, כשהוא מקריא את שמו של יאיר נתניהו כמועמד לתפקיד.