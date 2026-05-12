משבר חוק הגיוס: נתניהו הבהיר לחרדים שאין לו רוב - הם שוקלים לפזר את הכנסת בקרוב

משבר חוק הגיוס: חבר הכנסת משה גפני העביר ביום ראשון האחרון לראש הממשלה בנימין נתניהו מסר ממנהיג "דגל התורה", הרב דב לנדו, ולפיו התנועה מעוניינת בקידום מיידי של חוק הגיוס - אך דורשת הבהרה האם קיים לכך רוב קואליציוני.

לאחר שנתניהו השהה את תשובתו במשך מספר ימים, התקיימה אמש פגישה בינו לבין ח"כ אורי מקלב, אחרי שגפני סירב להיפגש עם רה"מ. בפגישה הודיע נתניהו סופית כי אין בידו רוב להעברת החוק לפני הבחירות. בעקבות כך, ב"דגל התורה" זועמים ובוחנים ברצינות את האפשרות לפעול לפיזור הכנסת כבר בתקופה הקרובה.

ביום ראשון חשף כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן כי מנהיג דגל התורה, הרב דב לנדו, התבטא בשיחה סגורה עם תלמידיו נגד שירות בצה"ל, ובפרט נגד חיילים דתיים, באמירה שעוררה סערה במערכת הפוליטית. בשיחה אמר הרב לנדו: "הם (החיילים הדתיים) נהרגים בגלל שאנחנו לא לומדים מספיק, אפשר להציל עוד יותר. הם נהרגים כי רבותיהם מלמדים תורה מעוותת".

לפי גורמים המעורים בפרטים, חברי הכנסת של דגל התורה קיבלו הנחיה להעביר מסר ברור לראש הממשלה: ללא קידום חוק גיוס לפני הבחירות - גוש הימין עלול להישבר, והחרדים ישובו לעמדת לשון המאזניים לאחר הבחירות. המשמעות הפוליטית: פגיעה אפשרית ביציבות גוש הימין.