בכיר הליכוד המקורב לנתניהו נגד טלי גוטליב: "מורידה 4 מנדטים" | עמיאל ירחי

בכיר הליכוד ויו"ר השלטון המקומי חיים ביבס, המקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו בהקלטה בלעדית שפורסמה הערב (חמישי) במהדורה המרכזית: "היא מורידה ארבע מנדטים לליכוד".

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לפי בכירים בליכוד ביבס קידם את ביטול הפריימריז ומקווה להתמנות לשר השיכון, ועל הדרך הוא מקדם הדחה של גוטליב.

טלי גוטליב מסרה בתגובה: "ליבי עם חיים ביבס. אחרי שנים שחברי כנסת מתחנפים אליו וזקוקים לתמיכתו גוטליב עסוקה בעבודה עיקשת למען משילות ימנית שסומכת על אמון הבוחרים ועליהם בלבד. הפייק השיקרי הממוחזר של ביבס לא מרשים אותי. כידוע אני כח אלקטורלי ימני חזק שמחזק מאד את רשימת הליכוד וסוחף אליה בוחרים רבים".

כזכור, לפני כחודש נפגשו ראשי רשויות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשבמרכז הדיונים עומדות הצעות לשינוי שיטת הרכבת רשימת הליכוד לכנסת הבאה.

יו"ר השלטון המקומי חיים ביבס הציע לאפשר לנתניהו עד 10 שריונים ברשימה, לצד הרחבת הרשימה הארצית עד מקום 35, כך שמשבצות המחוזות יחלו רק לאחר מכן.

בפגישה בה נכחו בין היתר ראש עיריית אשדוד יחיאל לסרי, ראש עיריית בת ים צביקה ברוט, ראש עיריית אשקלון תומר גלאם וראש עיריית דימונה בני ביטון, עלו גם הצעות נוספות, בהן ביטול חד-פעמי של הפריימריז לטובת ועדה מסדרת שתקבע את הרשימה. מנגד, ח"כ דוד ביטן, שמתנגד לריבוי שריונים, הציע מודל מצומצם יותר של שריון אחד בלבד לכל עשירייה ברשימה.

חיים ביבס רואה את עצמו כאחד היורשים האפשריים של נתניהו, ואף מבקש לעצמו שריון בחמישייה הראשונה ברשימה.