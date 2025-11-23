אחרי חיסול הסוהרים הפלסטינים: סטרוק דרשה לכנס את הקבינט

לאחר שבסוף השבוע חיסלו ועצרו צה"ל ושב"כ ארבעה סוהרים במשטרה הפלסטינית שהיו חברים בחוליית טרור - השרה אורית סטרוק ביקשה היום (ראשון) לקיים דיון קבינט לעדכון המדיניות הביטחונית מול הרשות הפלסטינית.

"בסוף השבוע חיסלו ועצרו צה"ל ושב"כ ארבעה מחבלים שהיו חברים בחוליית טרור, כולם קצינים במשטרה הפלסטינית. נתון זה מצטרף לשורת נתונים מדאיגים, הנוגעים לנשק שובר שיוויון המצוי בידי מנגנוני הרש"פ, לטיב האימונים שהם מקבלים, למידע המודיעיני הקיים לגביהם, לחופש התנועה שלהם, ול'משימות' המועברות אליהם ממערכת הביטחון הישראלית", כתבה סטרוק.

"להבנתי, מנגנוני הרש"פ מסכנים את ביטחון ישראל הרבה יותר מכפי שהם 'תורמים לביטחון'. אבקש לכנס בהקדם את הדיון שהובטח כבר מספר פעמים, כדי לדון בעדכון דירקטיבה המדינית והביטחונית כלפי הרש"פ וכלפי מנגנוני הביטחון שלה", כתבה השרה.

כאמור, ארבעת המחבלים שנלכדו וחוסלו בסוף השבוע בשומרון הם חוליית טרור אחת שמורכבת מסוהרים במשטרה הפלסטינית, כך נחשף ב-i24NEWS. החולייה סוכלה אחרי שאחד מחבריה פצע לוחם בשכם, נמלט - ולוחמי הימ"מ חיסלו אותו בתום מרדף.

שני מחבלים נוספים, גם הם סוהרים ברשות הפלסטינית בדרג זוטר - חוסלו בברוקין ובמ"פ פרעה. המחבל הרביעי הסגיר את עצמו לידי צה"ל בעקבות לחץ מסיבי שהופעל בימים האחרונים - אחרי ההבנה שהחולייה צמחה בתוך המשטרה הפלסטינית.