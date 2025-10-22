גפני דורש מנתניהו להתערב בשחרור תלמידי ישיבות: "אירוע שיכול להפיל את הקואליציה"

מעצרם של שלושה תלמידי ישיבה במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) ממשיך לעורר סערה, שכן זוהי הפעם הראשונה בה תלמידי ישיבה מן המניין - שהפכו לעריקים רק לאחרונה עם שליחת צווי הגיוס, נעצרים. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, העביר מסר לראש הממשלה בנימין נתניהו, לפיו "זה לא יעבור בשתיקה", ו"אם לא יפעל לשחרור תלמיד הישיבה - זה אירוע שיכול להוביל להפלת הקואליציה".

במקביל, אחר הצהריים, ישיבת עטרת שלמה, שאחד מתלמידיה נעצר, פרסמה קמפיין המשווה בינו - לבין החטופים הנמצאים בשבי חמאס בעזה. במסגרת הקמפיין, פורסמה מודעה, שמזכירה מאוד את המודעות עם פניהם של החטופים, הכוללת את תמונתו של העריק, לצד הכיתוב "מחזירים אותו לישיבה עכשיו" ו"עד החטוף האחרון" - תוך שימוש בסרט הצהוב שהפך למזוהה כל כך עם המאבק.

מטה משפחות החטופים גינה את המהלך החרדי: "רואים בחומרה רבה את השימוש הציני והמחליא בחיקוי שלטי החטופים במסגרת המחאה נגד גיוס חרדים. העיצוב הזה, שנולד מתוך כאב בלתי נתפס של משפחות שממתינות ליקיריהן בשבי, אינו צעצוע תעמולה ולא גימיק תקשורתי".

"מי שמנכס את הסמל הזה לצרכים פוליטיים מבזה את זכר הנרצחים, פוגע בחטופים שעדיין מוחזקים בעזה ומועל בכאב של משפחותיהם. המטה דורש מהמפרסמים להסיר מיד את הפרסומים המבזים ולחדול מהשימוש המחליא בדימוי, שהפך לסמל של טראומה לאומית ולא של מאבק פוליטי", נכתב עוד.

בשל המעצר, נרשמות שלוש הפגנות חרדים בשלושה מוקדים שונים. בשני המוקדים הראשונים - בני ברק וירושלים, נוכחים חרדים קיצוניים, שמנסים (ומצליחים לסירוגין) לחסום כבישים באזור, דוגמת כביש 4.

ההפגנה המשמעותית ביותר נרשמת מול כלא 10 (בית ליד), בו נמצאים העריקים העצורים. מנהיג הציבור החרדי הרב משה הלל הירש אישר לתלמידי ישיבת עטרת שלמה, בה לומד אחד העצורים, להפגין במקום - בתנאי שלא יהיו עימותים עם כוחות הביטחון. במקביל, הוא נמצא בדרכו למקום. לצד המחאה הזו, הרב הבכיר ציין כי ייתכן שבימים הקרובים תתקיים עצרת מחאה ענקית בנושא.

כזכור, מוקדם יותר היום פורסם על מעצר שלושה תלמידי ישיבה. העצור הראשון הוא הבחור מאיר תירוש מישיבת איתרי נעצר בביתו בגבעתיים. יצוין כי לראשונה מדובר בתלמיד ישיבה מן המניין. העצור השני הוא אריאל שמאי מישיבת עטרת שלמה, שנעצר בביתו ברמת גן - מאוחר יותר הוא נשפט ל-20 יום בכלא הצבאי. יצוין כי גם פה מדובר בתלמיד ישיבה מן המניין.

תלמיד ישיבה נוסף הוא אריאל רוזנצוויג, מישיבת נווה ארץ. הוא נעצר ע"י המשטרה הצבאית בביתו ברמת גן, בעת שהוא יושב שבעה על אביו שהלך לעולמו לפני מספר ימים.

בתגובה, מפלגת דגל התורה הודיעה כי בעקבות האירועים, חברי כנסת התכנסו לדון: "מדובר בעליית מדרגה מדאיגה, ההשתוללות הזו בגיבוי היועמ"שית שחרטה על דגלה מלחמה בלומדי התורה, נועדה כדי לטרפד את החוק להסדרת מעמדם שיובא בקרוב". בהודעה מטעם המפלגה נוסף כי "נשאל את גדולי התורה בדרכי הפעולה למול המעצרים הנבזיים, ונפעם כהוראתם".