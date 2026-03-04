נתניהו נגד היועמ"שית: "חותרת תחת יסודות הדמוקרטיה, בן גביר יישאר בתפקיד"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב היום (רביעי) בזעם לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ביקשה מבג"ץ להוציא צו שיחייב אותו לפטר את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

נתניהו מסר כי "הבקשה לפטר את בן גביר חותרת תחת יסודות הדמוקרטיה", והדגיש פעם נוספת כי "הוא יישאר בתפקיד".

נתניהו הוסיף בתגובתו כי "בקשת היועצת המשפטית לממשלה לפטר שר בכיר בממשלה שלא נפתחה כנגדו אפילו חקירה פלילית - חותרת תחת יסודות הדמוקרטיה, מנפצת את עקרון הפרדת הרשויות ומנוגדת לחוק יסוד הממשלה".

תגובת השר בן גביר: "בשעה שמדינת ישראל נמצאת במלחמה מהגורליות והחשובות בתולדותיה, מנסה פקידה עבריינית מפוטרת לקדם ביצוע הפיכה שלטונית במדינה דמוקרטית ולפטר נבחר ציבור. אין בתולדות המדינות הדמוקרטיות תקדים בו פקיד מפטר נבחר ציבור - גלי בהרב-מיארה חושבת שאנחנו נמצאים באיראן ועוד מעט היא וחבר הפקידים העבריינים שלה יקימו כאן משמרות מהפכה - הדמוקרטיה תנצח".

גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ הגיב בזעם ומסר: "עם ישראל מאוחד במלחמה היסטורית נגד אויביו בציר הרשע האיראני. דווקא עכשיו דחוף לגלי בהרב-מיארה להמשיך במופע הזוי של ניתוק וחוסר מודעות במלחמתה נגד הממשלה, נגד הדמוקרטיה ונגד בחירתו של העם. לא ניתן לזה לקרות. אף אחד, למעט העם, הכנסת והממשלה שנבחרו על ידו, אינו מוסמך למנות או להדיח שרים. בן גביר ישאר השר לביטחון לאומי והממשלה שלנו תמשיך להוביל את מדינת ישראל על אפה ועל חמתה של בהרב-מיארה".

בנוסף, שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר כי "אני דוחה בתוקף את פניית היועצת המשפטית לממשלה לבג"צ לפעול כעת להוציא צו להדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתפקידו. מעבר לסוגייה העקרונית, אין מקום לעיסוק מסוג זה בזמן מלחמה מהחשובות והמורכבות בתולדות ישראל, מול שר שהוא חלק מרכזי בקבלת ההחלטות ובשמירה על ביטחון הפנים. לישראל דרושה כעת אחדות - ושמירה על האחדות מחייבת את כולם".

שר המשפטים יריב לוין מסר: "היועצת המשפטית המודחת לא חדלה לרגע מלפגוע בעבודת הממשלה, אפילו בשעת מלחמה. הדיון שמתקיים בבג"ץ בהדחת השר בן גביר הוא בלתי חוקי. לאף שופט ולאף יועץ משפטי אין סמכות להחליף את הכנסת ואת ראש הממשלה, ולקבוע מי יכהן כשר. השר בן גביר, כמו כל שרי הממשלה, נבחר לתפקידו בהליך דמוקרטי תקין, וכולנו מגבים אותו ומחוייבים להמשך כהונתו בממשלה. העובדה שבזה בוחרת עו"ד בהרב מיארה לעסוק בעת הזו, מוכיחה שוב שהיא אינה כשירה לכהן בשום תפקיד. נוכחותה מפריעה למאמץ המלחמתי. על הממשלה כולה לעמוד מאחורי ההחלטה שהתקבלה פה אחד להדיחה, ולהפנות אותה ואת חוות דעתה הפוליטיות לישיבות ראשי האופוזיציה".

מוקדם יותר, בהרב-מיארה ביקשה כאמור מבג"ץ להוציא צו המורה לראש הממשלה להדיח את השר לביטחון לאומי מתפקידו, בשל התערבות השר בעבודת המשטרה.

"... בהיעדר ערובות ומנגנונים להבטחת פעילותה התקינה, הממלכתית והשוויונית של משטרת ישראל, בפרט משראש הממשלה לא פעל מול השר לשם כך, הרי שאלמלא יחול שינוי משמעותי בתשתית וככל שלא יעמוד ראש הממשלה בנטל שהוטל עליו לנמק מדוע לא יורה על העברתו של המשיב מס' 2 (בן גביר) מתפקידו, עמדת היועצת המשפטית לממשלה היא כי יש להוציא צו מוחלט בעתירות", ציינה בהרב-מיארה בכתב התשובה.