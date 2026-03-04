שר החוץ סער ל-i24NEWS: "אם לא יהיה משטר רשע באיראן - חיזבאללה יקרוס"

שר החוץ וחבר הקבינט הביטחוני, גדעון סער, התארח הערב (רביעי) לריאיון במהדורה המרכזית, שם הבהיר כי: "אנחנו מקווים שהמערכה תהיה קצרה כמה שאפשר, אבל נדרשת לציבור אורך רוח וסבלנות. אין לנו לוחות זמנים - רק יעדים".

עוד הבהיר סער כי "כל מי שהוא חלק ממשטר הרשע האיראני - יהיה על הכוונת שלנו. אנחנו פועלים מול חיזבאללה אבל איראן היא זאת שמחזיקה ומתחזקת את החיזבאללה. איראן גם תומכים בחות'ים - ולכן הפעם המיקוד שלנו ללכת על ראש הנחש. במקביל, אנו פועלים בעוצמה גם מול חיזהבאללה. חייבים להבין אם לא יהיה משטר רשע איראני - אז גם חיזבאללה תפסיק להתקיים".

על השאלה האם לבנון ואיראן מבצעות ירי משולב, השיב סער: "איראן היא זו שדחפה את חיזבאללה לירות לעבר ישראל, היא זאת שלחצה, והיא זו שתרצה לסנכרן את הירי. הם מנסים לחפות על הירידה ביכולת האיראנית לשגר טילים".