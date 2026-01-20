יועמ"שית הכנסת: חוק הגיוס לא עובר בג"ץ | פרסום ראשון

אחרי ההסתייגות המשפטית של היועצת המשפטית לממשלה, ויועמ"שית ועדת החוץ והביטחון לחוק הגיוס, החרדים תלו תקוות בעמדת יועמ"שית הכנסת עו"ד שגית אפיק שתתמוך בחוק. כתבנו לענייני חרדים, ארי קלמן, פרסם הערב (שלישי) במהדורה המרכזית של i24NEWS, שבשיחות שלה בימים האחרונים היא העריכה כי החוק לא יעמוד במבחן בג"ץ.

יועמ"שית הכנסת מעריכה כי תמיכת בג"ץ תבוא אם יתקבלו השינויים של יועמ"שית ועדת החוץ והביטחון, בהם גם שינוי שהחרדים טוענים כי לא יסכימו לו בשום אופן, בהם סעיף הוועדה שתבחון את כשירות צה"ל לקבל חרדים ותחת סמכותה להוריד את יעדי הגיוס.

יועמ"שית הוועדה המליצה לשנות את הסעיף הזה, אך החרדים מתעקשים כי סעיף זה הינו קריטי עבורם. זהו הסעיף העיקרי שבאמצעותו הצליחו לשכנע את הרבנים של דגל התורה לתמוך בחוק.

כעת, אחרי שהמשענת המשפטית האחרונה קרסה, השאלה שידונו בו החרדים היא: מה הטעם להצביע על חוק שכולל הסכמה לגיוס לצה"ל וסנקציות קשות שלבסוף יתבטל על ידי בג"ץ. התקציבים לא יחזרו והמעצרים לא יפסקו. המסקנה - הדיון הזה עלול לגרור אותנו לבחירות מהר מהצפוי.