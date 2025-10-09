סקר מיוחד: מה חושב הציבור הישראלי על הסכם טראמפ?

בעקבות הגעה להסכמות בין ישראל לחמאס וכניסתה לתוקף של הפסקת האש, נערך סקר i24NEWS באמצעות מכון "דיירקט פולס" שפורסם הערב (חמישי) במהדורה המרכזית, בו בדקנו מה דעתו של הציבור הישראלי על העסקה.

על השאלה האם אתם בעד או נגד הסכם סיום המלחמה שנחתם בין ישראל לחמאס, עלה כי 84% מהנשאלים תומכים בעסקה, ורק 10% מתנגדים לו. ל-6% לא ידוע.

על השאלה האם לדעתכם המלחמה בעזה הסתיימה בניצחון של ישראל, ענו 58% מהנשאלים כן ו-36% לא. 6% השיבו כי אין להם עמדה בנושא.

לקראת ההכרזה שצפויה להתרחש ביום שישי הקרוב, על השאלה האם לדעתכם הנשיא טראמפ צריך לזכות בפרס נובל לשלום, ענו 76% מהנשאלים כן, ו-15% לא. 9% השיבו כי אין להם עמדה בנושא.

המדגם נאסף ונערך באמצעות דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-9 באוקטובר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 538 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.2% ± בהסתברות של 95%.