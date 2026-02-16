ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס היום (שני) לבחירות בפתח ישיבת סיעתו יש עתיד, כשאמר: "לא בטוח שהגוש שלנו ינצח בבחירות, אם לא נתעשת - נפסיד".

"להקים ממשלה זה לא תחביב - זה מקצוע", אמר. "אני היחיד במחנה שעשה את זה. יש רק שאלה חשובה אחת בשנה הזו: איך מנצחים. יש עתיד היא המפתח לניצחון. רק לנו יש את המכונה והפעילים שמנצחים בחירות. זה לא הזמן להימורים. צריך ללכת על-בטוח".

"במשך קרוב לשנתיים בכל פעם שנכנסתי הנה ושאלתם אותי על הבחירות הבאות, אמרתי: 'אנחנו ננצח'. אנחנו, כלומר הגוש, המחנה הליברלי. אני כבר לא יכול לומר את זה", הוסיף לפיד. "הסקרים שמתפרסמים, וגם מחקרי עומק מאוד מדאיגים שלא פורסמו, אומרים שכבר ממש לא בטוח שננצח. אם נמשיך לעבוד אחד נגד השני - נפסיד".

"אתה לא מנצח בחירות בזה שאתה מדבר כל הזמן על כמה האופוזיציה נכשלה רק בשביל לגלח עוד מנדט מיש עתיד. אם יש עתיד לא תהיה חזקה, המחנה לא ינצח. אם אנחנו רוצים לנצח בבחירות, שהולכות להיות הבחירות הכי קשות והכי קריטיות שהיו פה מאז ומעולם, נגד יריב שאין לו שום בעיה לרמות ולשקר ולנסות לגנוב את הבחירות, אנחנו צריכים להציב מולו מכונה אימתנית, שלא רואה בעיניים".

"כשאתם מצביעים יש עתיד אתם בטוחים במאה אחוז שלא נתכופף ולא נכנס לעוד ממשלה של נתניהו. לא נתכופף ולא נקים ממשלה עם החרדים שתמשיך עם הסחטנות וההשתמטות... אם נעשה את כל מה שצריך, גם אז לא בטוח שננצח - אבל לפחות נתנו לעצמנו סיכוי", הדגיש לפיד.

בתוך כך, פעיל המחאה עמרי רונן הכריז על הצטרפותו למפלגת הדמוקרטים. יו"ר הסיעה, יאיר גולן, אמר בפתח ישיבת הסיעה: "אני מסתכל עליך, עמרי, ואני רואה את הסיפור הישראלי כולו, על כל היופי שבו, ועל כל הכאב הבלתי נתפס שבו. אני רואה את הילד שגדל על השבילים של הקיבוץ, את הנער שהפך ללוחם ולקצין מצטיין במגלן, את הסטודנט למשפטים, ואת המילואימניק שעזב הכל ב-7 באוקטובר וירד דרומה אל התופת. אני רואה כאן גם את הנכד של נירה רונן, זכרה לברכה, מוותיקות כפר עזה, שנרצחה בביתה באותה שבת שחורה... אבל אנחנו כאן כדי לתקן".

"עמרי, אני יודע שמי שעמד מול מחבלים ומי שעמד מול משבר לאומי ידע לאבק גם מהכנסת. אתה נכנס היום למפלגה שהיא בית. בית לערכים, בית לאמת, ובית לכל מי שמאמין שעוד לא אבדה תקוותנו. אני גאה מאוד שאתה מצטרף לדמוקרטים במסע הזה", הוסיף גולן.

רונן אמר כי "אחרי שלוש שנים של מלחמה על מדינת ישראל - בשדה הקרב, בהפגנות ברחובות, בבתי המשפט מול נבחרי ציבור ששכחו עבור מי הם אמורים לעבוד, בבניה ושיקום של העוטף, אני מאמין שהקרב הגדול והחשוב הבא הוא בבניית הנהגה ציבורית שתהיה טובה לישראל. אני מתרגש לעמוד כאן היום ולהודיע על הצטרפותי למפלגת הדמוקרטים".

רונן הוסיף כי "כשהממשלה הצהירה על ההפיכה המשטרית לקחתי אחריות כאזרח במדינה דמוקרטית ויצאתי לרחוב לממש את זכותי להפגין. בשבעה באוקטובר בשעה הכי קשה שידענו, כשנעלמו כל המנהיגים שלנו, יצאתי להילחם בדרום יחד עם הצוות שלי. אחרי זה המשכנו למלחמה בכל החזיתות במשך מאות ימי מילואים. עשינו זאת ברצון מתוך תחושת שליחות ואמונה בצדקת הדרך שלנו, השארנו מאחורינו משפחות, קריירה ושאיפות ויצאנו כי ידענו שהמדינה שלנו צריכה אותנו".

"הבחירות עכשיו הן הגורליות ביותר למדינת ישראל. כמו שלקחתי אחריות בשלוש השנים האחרונות אני עושה זאת גם עכשיו. אני לא יכול לשבת מהצד ולקוות שיהיה טוב. המדינה שלנו צריכה אותנו שנילחם עליה. זה הסיפור הישראלי, הסיפור של המפעל הציוני - אנשים שקמים ובונים מדינה במו ידיהם, שלוקחים אחריות על גורלם", סיכם.