השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ממשיך להתנגד לקידומה בדרגה של הקצינה רינת סבן, ולא חתם גם אמש (שני) על מינויה. במקביל, הגיש השר ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, באמצעות עורך דינו דוד פטר. כך או כך,

בערעור טוען בן גביר כי החלטת שופט המחוזי דוד גדעוני, שקבע כי עליו לחתום על הקידום, ואף כי הדרגה תוענק גם ללא חתימתו, ניתנה "בחוסר סמכות מובהק".

לדברי השר, אין בכוונתו לאשר את המינוי. "רינת סבן היא קצינה לא ראויה, שאפילו בית המשפט העליון קבע כי כחוקרת פגעה פגיעה משמעותית בזכויות נחקרים. שר הוא לא חותמת גומי ולא יעשה שקר בנפשו", מסר.

היום בצהריים תקבל רינת סבן את דרגת הסנ"צ במטה הארצי בירושלים, למרות התנגדותו של השר בן גביר.

כזכור, שבוע שעבר בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את התנהלות השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, וקבע לוח זמנים סופי לקידומה של רפ"ק רינת סבן לדרגת סגן-ניצב (סנ"צ).

בהחלטה חריפה שניתנה במסגרת בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט, קבע השופט דוד גדעוני כי השר אינו רשאי לעכב את פסק הדין על דעת עצמו, והבהיר כי ככל שהמינוי לא יאושר עד ליום 23 במרץ 2026, הוא ייכנס לתוקף רטרואקטיבית (מאפריל 2025) מכוח צו שיפוטי, גם ללא חתימת השר.