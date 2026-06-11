הממשלה קיימה היום (חמישי) ישיבה חגיגית בנוף הגליל, שבמרכזה עמדו יישובי הצפון. ברקע הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו על אישור תוכנית פיתוח לערי הגליל בשווי של כ-4 מיליארד שקלים, עימות נרשם בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לבין שרת התחבורה מירי רגב.

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במהלך העימות השרה רגב האשימה את משרד האוצר בבלימת מיזמים בצפון: "משרד האוצר תוקע פרויקטים תחבורתיים לערי הגליל. אני רוצה לתת לצפת, לטבריה ולעוד יישובים, אבל האוצר מסרב. אם זה היה משרד של סטרוק, האוצר בטח היה מסכים".

השר סמוטריץ' השיב: "את רוצה לחלק תקציבים בשביל הפריימריז". רה"מ נתניהו התערב כדי להרגיע את הרוחות, ואמר כי "הבעיה היא בפקידות", אלא שרגב הגיבה: "במקרה הזה זו לא הפקידות, אלא שר האוצר שלא מאשר, כי זה לא הציבור שתומך בו".

התוכנית לערי הגליל: 4 מיליארד שקלים לטובת פיתוח עירוני

כאמור, במהלך ישיבת הממשלה הוכרז על אישור תוכנית לפיתוח ערי הגליל, בשווי של כ-4 מיליארד שקלים, זאת כצעד משלים לתוכנית שאושרה עבור יישובי קו העימות בשווי של 18 מיליארד שקלים שכבר אושרה.

התוכנית תתמקד בערים צפת, עכו, נוף הגליל, נצרת, עפולה, טבריה וכרמיאל. במסגרת התוכנית יושקעו תקציבים למען קידום תחום הדיור ותמריצים למשפחות חדשות שיעברו להתגורר בצפון, בניית שכונות חדשות ושדרוג מרכזי הערים, יצירת משרות אטרקטיביות בתחום ההייטק, פיתוח אירועי תרבות וספורט, הקמת שירותי רפואה, שיפור החינוך בתחום הטכנולוגיה, שדרוג תשתיות תחבורה וחיזוק התחבורה הציבורית, ופיתוח השירותים החברתיים.