אחרי המתקפה של טראמפ בעניין החנינה: בבית הנשיא דורשים הבהרות מנתניהו

בבית הנשיא יצחק הרצוג דורשים הערב (שבת) הבהרות מראש הממשלה בנימין נתניהו - האם הוא עומד מאחורי הלחץ של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא החנינה. המתקפה החריגה נרשמה בליל יום חמישי, כאשר טראמפ אמר: "הנשיא יצחק הרצוג צריך להתבייש על כך שלא נתן חנינה לנתניהו".

בבית הנשיא השיבו אז לדברים: "למען הסדר הטוב, כפי שהובהר שוב ושוב, בקשתו של ראש הממשלה נמצאת על פי הכללים במשרד המשפטים, לקבלת חוות דעת, ורק לאחר סיום התהליך נשיא המדינה יבחן את הבקשה על פי החוק, טובת המדינה, לפי צו מצפונו וללא כל השפעה מלחצים חיצוניים או פנימיים כאלו או אחרים".

"הנשיא הרצוג מוקיר את הנשיא טראמפ על תרומתו המשמעותית למדינת ישראל וביטחונה. ישראל היא מדינת חוק ריבונית. בניגוד לרושם שנוצר מדבריו של הנשיא טראמפ - הנשיא הרצוג טרם קיבל החלטה כלשהי בנושא", נמסר עוד.

כזכור, זו אינה הפעם הראשונה בה טראמפ מתייחס לסוגייה הנפיצה. בין היתר, בשישי בלילה הוא הזכיר את דבריו מהערב הקודם - בהם תקף כאמור את הרצוג.

בנוסף, בנובמבר האחרון, הוא שלח להרצוג איגרת חתומה, בה קרא לו לשקול מתן חנינה לראש הממשלה. "ראש הממשלה נתניהו עמד איתן למען ישראל מול יריבים עוצמתיים וסיכויים קשים, ותשומת ליבו אינה יכולה להיות מוסחת שלא לצורך", כתב.