סמוטריץ' לחרדים: "עזבו אותי, שהכנסת תתפזר ונצא לבחירות" | מאחורי הקלעים על המשבר בקואליציה

משבר קואליציוני חריף התפתח הלילה (חמישי) בכנסת סביב פיצול חוק ההסדרים. המפלגות החרדיות סירבו להצביע בעד הפיצול במליאה, במחאה על העיכוב בקידום חוק הגיוס - ומחזיקות בפועל את התקדמות התקציב כבת ערובה.

בעקבות ההתנגדות החרדית, בקואליציה שקלו במהלך הלילה לדחות את אישור הפיצול, ולאחר מכן הוחלט כי ההצבעה תתקיים רק ביום שני. המשמעות: עיכוב של שלושה ימי דיונים על תקציב המדינה.

מאז יום חמישי שעבר לא התקיימו פגישות עם הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון על מנת להמשיך את ניסוח חוק הגיוס הסופי. דרעי וגפני קיבלו החלטה משותפת כבר בשעות הצהריים לתקוע את המשך הליך חקיקית התקציב, אבל הצליחו באופן נדיר לשמור על כך בסוד.

רק לקראת פתיחת המליאה עדכו החרדים את יו"ר הקואליציה כי הם לא מתכוונים להצביע במליאה על המשך הליך חוק ההסדרים. ראש הממשלהנתניהו ושר האוצר סמוטריץ' ניסו להפעיל לחץ על החרדים, סמוטריץ' אמר להם "עזבו אותי, תביאו פיזור כנסת ובואו נצא לבחירות".

בזמן המגעים מאחורי הקלעים, נרשמו גם רגעים ביזאריים במליאה. השר שלמה קרעי עלה לדוכן וניהל פיליבסטר שכלל חישובי גימטריה: לדבריו, "אם מורידים את המילה 'האמת' (446) משמו של נפתלי (570) - נשאר לפיד (124)", אמירה שעוררה תגובות וצחקוקים באולם.

בסיום הלילה הוחלט לדחות את ההצבעה ולנסות בימים הקרובים להגיע לפשרה עם החרדים, שתאפשר את קידום פיצול חוק ההסדרים והמשך הליך אישור התקציב.

כזכור, ביום שני, היועצת המשפטית לכנסת, שגית אפיק, פרסמה את חוות דעתה על הצעת חוק ההסדרים, במסגרתה קראה לפצל את הרפורמות שמוביל משרד האוצר ממסגרת החוק ההסדרים. בהן רפורמת החלב, הרפורמה בבנקים והעברת שדות תעופה לזכיינות פרטית. בנימוקים לפיצול הרפורמות נטען כי לא קיימת זיקה בינן לתקציב.

בנימוק להפרדת רפורמת החלב מהחוק, היועמ"שית לכנסת נימקה כי במסגרת תכנונה לא בוצעה עבודת מטה שנערכה כבסיס עבורה, וכי לא ברורה עמדת משרד החקלאות האחראי על התחום. כמו כן נטען כי הרפורמה תביא לפגיעה קשה ביצרני החלב בישראל, בעיקר בעלי הרפתות הקטנות.

בעניין הפרדת ההצעה להפרטת שדות התעופה נכתב כי לצד חוסר הזיקה לתקציב, לא קיימת דחיפות בנושא, וכי ההצעה מהווה שינוי מהותי באופן בו שדות תעופה מופעלים בישראל.

באוצר אמנם צפו לפיצול מסוים בין הרפורמות לחוק ההסדרים, אך לא בסדר גודל שכזה. החשש כעת באוצר הוא שהפיצול למעשה יקבור את אותן הרפורמות, שלא יקודמו מחוץ למסגרת ההסדרים.