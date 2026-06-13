בצל ההתחזקות בסקרים: בסביבתו של יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט הועבר למסר לאנשי הקמפיין של יו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט כי עליהם לחדול את הקריאה לעבר איזנקוט לחבור תחת בנט - כך פרסם לראשונה הערב (שבת) כתבנו הפוליטי נדב אלימלך במגזין השבת.

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בשני מטות הקמפיין מחשבים מסלול מחדש כיצד לפעול לאור התחזקות איזנקוט על חשבון בנט, בסביבת ראש הממשלה לשעבר אומרים כי הלחץ על הרמטכ"ל לשעבר "עוד לא התחיל". כזכור, בסקר המנדטים ששודר אמש ב"קבינט שישי" התחזקה מפלגת "ישר!" במנדט נוסף שהעמיד אותה במקום השני עם 17 מנדטים, כש"ביחד" של בנט ולפיד - עם 12 - ירידה של שני מנדטים לעומת סקר i24NEWS בשבוע שעבר.

סקר מנדטים דרמטי ב-i24NEWS: ההתחזקות של איזנקוט - על חשבון בנט

בתוך כך, דיווחנו בנוסף במגזין השבת כי במפלגות הערביות טרם חתמו על ריצה תחת סיעת "הרשימה המשותפת", בעקבות אופטימיות אותה מציגים חברי הכנסת אחמד טיבי ויוסף ג'בארין מכך שרע"מ יצטרפו לאיחוד.

ועד ראשי הרשויות הערביות פועל לחיבור בין המפלגות. עם זאת, הקשיים אותם הציג מנסור עבאס הם התנצלות על פירוק ממשלת השינוי, דרישה להיות רשת ביטחון במידה ורע"מ תיכנס לקואליציה עתידית - ודרישה שלא להעלות חוקים שיביאו את רע"מ.