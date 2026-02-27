"או שתיכנע או שניקח לך את הסמכויות": השר לוין ב"הצוללת של גרינצייג"
בפרויקט חדש לשנת הבחירות, פרשן i24NEWS צולל לעומקם של הנושאים החמים שעל סדר היום • הפעם: שר המשפטים מדבר על המתיחות מול איראן, הרפורמה המשפטית והמאבק נגד נשיא העליון יצחק עמית
אבישי גרינצייגפרשן לענייני משפט
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
"הצוללת של גרינצייג": בפרויקט חדש לשנת הבחירות, פרשן i24NEWS אבישי גרינצייג, צולל לעומקם של הנושאים החמים שעל סדר היום עם הפוליטיקאים הבכירים. בריאיון מיוחד שוחח עם שר המשפטים יריב לוין על המתיחות מול איראן, הרפורמה המשפטית והמאבק נגד נשיא העליון יצחק עמית.
צפו בפודקאסט המלא - בראש העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות