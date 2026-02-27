"הצוללת של גרינצייג": בפרויקט חדש לשנת הבחירות, פרשן i24NEWS אבישי גרינצייג, צולל לעומקם של הנושאים החמים שעל סדר היום עם הפוליטיקאים הבכירים. בריאיון מיוחד שוחח עם שר המשפטים יריב לוין על המתיחות מול איראן, הרפורמה המשפטית והמאבק נגד נשיא העליון יצחק עמית.

