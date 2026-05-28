יו"ר מפלגת "ביחד" וראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הציג אתמול (רביעי) קו פוליטי נחרץ במהלך כנס פעילים שערך בזכרון יעקב. כאשר נשאל בנט מפורשות על ידי הנוכחים האם הוא מוכן לחתום על מסמך המתחייב שלא לשבת בממשלה אחת עם בנימין נתניהו, התמקד בפוקוס המרכזי והשיב נחרצות: "קודם כל אני לא חותם על כלום. אני לא חותם, נגמרו החתימות".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

-

עם זאת, הוא מיהר לקבוע: "נתניהו חייב ללכת הביתה. נקודה. אני לא שונא אותו ולא כלום, אבל אחרי 30 שנה מספיק". בנט פירט את תנאי הסף הברורים שלו להרכבת הקואליציה הבאה, תוך שהוא מדגיש כי אינו בוחן פוליטיקאים לפי מוצאם או לבושם. "מעניין אותי האם הוא מקבל את מגילת העצמאות כחוקה לישראל? האם הוא מקבל שירות לכל, לכל אזרחי מדינת ישראל, יהודים ולא יהודים וערבים וכולם כאחד?", הצהיר.

בנט הוסיף כי להערכתו קיימים כיום במערכת הפוליטית כ-75 עד 80 מנדטים ציוניים השותפים לעקרונות אלו, ובכוונתו להקים עמם ממשלה רחבה שתתקן את המדינה. בהמשך, בנט התייחס לסוגיית טוהר הבחירות והכריז על מהלך אופוזיציוני משותף לפיקוח הדוק בקלפיות. "לנהל אני יודע", אמר לפעילים, "אנחנו בונים מערכת עם כל המפלגות הציוניות מהאופוזיציה שנהיה בכל קלפי, בכל מקום, נספור, נבדוק, הכל".

התבטאויותיו של בנט מגיעות בהמשך לקו הנוקשה שהציג לפני יומיים בדברים ל-i24NEWS, שם הבטיח לפעול לביטול חוק הגיוס. בנט הצהיר כי דגל הממשלה הבאה יהיה שירות, תעסוקה וחינוך ממלכתי לחרדים ולערבים כאחד, וקבע כי מי שלא ישרת לא יקבל שקל מהמדינה. בכנס השקת מפלגתו תקף את הממשלה על החלשת צה"ל והבטיח כי "ברית המשתמטים תתרסק" בדרך למהפך היסטורי.