מזכיר הממשלה נגד היועמ"שית: "מסרבת לסייע בגיבוש נהלים לאכיפה נגד חייבי גיוס" | פרסום ראשון

מזכיר הממשלה טוען הבוקר כי הייעוץ המשפטי לממשלה מסרב לייעץ לממשלה כיצד לגבש את מדיניותה לגיבוש נהלים לאכיפה נגד מחויבי גיוס חרדים - כך פרסמו לראשונה הבוקר (שני) ארי קלמן ואבישי גירנצייג.

יוסי פוקס, מזכיר הממשלה, כתב לבית המשפט כי "הייעוץ אינו פועל כדי לסייע לממשלה לקדם את מדיניותה על פי דין, אלא מקדם סדר יום משלו". עוד ציין כי "הצעת חוק הגיוס נמצאת בשלבי החקיקה האחרונים", שהיא כוללת צעדי אכיפה משמעותיים.

--

מנגד, המשנה לייעוץ המשפטי גיל לימון טוען כי "חלפו שלושה חודשים ממועד פסק הדין, שקצב לממשלה 45 יום לגיבוש מדיניות ממשלתית לעידוד גיוס משתמטים, לא חלה התקדמות בגיבושה של מדיניות". במכתב, מאשים לימון כי המטרה היא "גרירת רגליים".

בתוך כך, הייעוץ המשפטי דוחק בממשלה להגביר את הסנקציות על החרדים. במכתב שהעביר גיל לימון למזכיר הממשלה פוקס, דרש לדחוק במשרדי הממשלה לגבש התייחסות על הגברת הסנקציות. בין היתר, ביטול ההנחות בארנונה, שלילת סבסוד לצהרונים, ביטול הנחות בתחבורה ציבורית ושלילת סיוע בשכר הדירה.