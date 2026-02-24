מכה לסמוטריץ' ונתניהו: הכנסת דחתה הלילה (בין שני לשלישי) את צו שר האוצר להרחבת הפטור ממס על יבוא אישי לסכום של 150 דולר. ההצבעה נפלה בעקבות מרד רחב בתוך הליכוד, כשראש הממשלה בנימין נתניהו לא הצליח למנוע את המרד והעניק ברגע האחרון חופש הצבעה לחברי הכנסת.

בעקבות כך, רשימה של חברי כנסת בליכוד הצביעו נגד עמדת ראש הממשלה או שנעדרו, כמסר לראש הממשלה לקראת העברת התקציב, שכולל את רפורמת החלב. הח"כים שהצביעו נגד עמדת ראש הממשלה: יולי אדלשטיין, ששון גואטה, שלום דנינו, אלי דלל, חנוך מילביצקי, דוד ביטן, אושר שקלים. רוב הח"כים מהליכוד נעדרו בהם שר הכלכלה ניר ברקת ושר החקלאות אבי דיכטר. בסך הכל הצביעו 25 בעד ו-59 נגד.

במפלגות החרדיות עולה חשש בעקבות ההצבעה הדרמטית הלילה שנתניהו לא שולט בליכוד, ושהסיכוי להעביר חוק גיוס קלושים, ובעקבות כך עלולים להפיל גם את התקציב.

בתחילת הדיון הודיע סמוטריץ', כי "אם הצו הזה ייפול - אחתום על צו חדש כי אני נחוש להוזיל את יוקר המחייה". ח"כ אלי דלל מהליכוד, שהתנגד לצו, אמר לפני ההצבעה: "הפעילות הזו גוזרת גזר דין מוות על המגזר העסקי. אני מדבר פה על העסקים הקטנים. יוקר המחיה נמצא בדיור, בשכירות ובמזון ושם לצערי לא טיפלו בשלוש שנים האחרונות".

לאחר הדיון סמוטריץ' הוציא הודעה רשמית בה אמר: "השמאל הכלכלי בליכוד מנסה לנצח את אזרחי ישראל בשירות המונופולים ובשביל כמה קולות בפריימריז. בזמן שרה"מ נתניהו עסוק בביטחון ישראל, קומץ ח"כים בליכוד עסוקים בפוליטיקה קטנה ויחד עם האופוזיציה רוצים לגרום לכולנו לשלם ביוקר. לא אתן לציבור להפסיד. אינטרסים אישיים צרים לא ינצחו את טובת אזרחי ישראל. ​אני לא מתכוון לוותר ולהיכנע לשמאל. אחתום בע"ה על צו חדש ואמשיך לדאוג לאזרחי ישראל. אל מול כל השמאל, יכול להיות כאן זול!".

מתוך ערוץ הכנסת

בסיום הדיון נרשמה שמחה בקרב חברי האופוזיציה, יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד אמר בתגובה על הפלת הצו: "לנתניהו אין קואליציה והממשלה שלו מתפוררת. הוא לא שולט אפילו במפלגה שלו. הוא וסמוטריץ שוב הושפלו היום במליאה. נמשיך להיאבק בכנסת מול הממשלה הגרועה בתולדות המדינה".

מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, ח"כ ולדימיר בליאק מיש עתיד מסר: "סמוטריץ' קיבל הלילה את מה שמגיע לו. שר האוצר כושל ויהיר, שפגע בשלוש השנים האחרונות ברמת החיים של כל אזרח במדינה ופועל להקים כאן דיקטטורה לאומנית חשוכה, צריך לעוף מתפקידו, יחד עם כל ממשלת החורבן. יהיה כאן טוב יותר וזול יותר. בקרוב".

גם במגזר העסקי בירכו על הפלת הצו של שר האוצר. נשיא איגוד לשכות המסחר, שחר תורג’מן, הוציא הבוקר הודעה רשמית: "היום ניצחה הכנסת את ההיגיון הכלכלי המעוות. היום ניצחו העסקים הקטנים והבינוניים של ישראל. ביטול הצו הוא אמירה ברורה, מדינת ישראל לא תיתן עדיפות ליבוא אישי מחו”ל על פני העסקים שפועלים כאן, משלמים מסים כאן, יוצאים למילואים, שולחים את ילדיהם לצבא ומחזיקים את המשק הישראלי גם בשעות הקשות ביותר. זהו ניצחון של השכל הישר, של האחריות ושל המחויבות לכלכלה הישראלית".

i24NEWS

התאחדות התעשיינים בישראל בירכה גם היא על ההצבעה נגד הצו הלילה. על פי הודעת ההתאחדות מדובר ב"קבלת החלטה אחראית, מאוזנת ונכונה למשק הישראלי, אשר שומרת על עקרונות של תחרות הוגנת ותמיכה בעסקים, בייצור ובתעסוקה בישראל".

נשיא התאחדות התעשיינים, אברהם נובוגרוצקי, אמר: "טוב שהכנסת העדיפה ראייה כלכלית ארוכת טווח על פני צעדים פופוליסטיים קצרי טווח. לא ניתן להילחם ביוקר המחיה באמצעות פגיעה מכוונת בעסקים, ביצרנים ובקמעונאים הישראלים". נובוגרוצקי אף ציין באופן אישי את חברי הכנסת אלי דלל, חנוך מלבצקי ודוד ביטן מהליכוד שהובילו את ההצבעה נגד הצו בתוך המפלגה.