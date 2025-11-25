ראש הממשלה נותן אור ירוק לקדם את חוק הגיוס | ארי קלמן

לשכת ראש הממשלה אישרה הערב (שלישי) לקדם את חוק הגיוס. האישור מגיע אחרי שקיבלה הממשלה התחייבות מסיעות דגל התורה וש"ס כי יצביעו בעד החוק גם בהצבעה במליאת הכנסת.

בשעות אלה מתקיימים דיונים אחרונים על נוסח החוק, ונעשים בו שינויים לבקשת הסיעות החרדיות, במטרה שלא יהיו מחלוקות בוועדת הכנסת לפני ההצבעה במליאה. הנוסח ככל הנראה יתפרסם עוד הערב.

היעד של הקואליציה כרגע - להעביר את חוק הגיוס עד סוף חודש דצמבר לקראת הצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת בתחילת חודש ינואר, במקביל להצבעות על תקציב המדינה.

