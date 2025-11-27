יחלו לדון בשבוע הבא: טיוטת חוק הגיוס הופצה לחברי הוועדה

יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט הפיץ היום (חמישי) את נוסח חוק הגיוס המעודכן לחברי הוועדה - שכבר בשבוע הבא יקיימו שלושה דיונים על הצעת החוק. ביסמוט אמר כי "החוק הזה אינו כאן כדי לייצב קואליציה, הוא כאן כדי לייצב מדינה".

כאמור, ועדת החוץ והביטחון תקיים שלושה דיונים בשבוע הבא בהכנה להעלאת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. הדיון הראשון יתקיים בשני בבוקר, ובשלישי יתקיימו שניים נוספים. הנוסח המעודכן קובע כי השנה הראשונה של החוק תקוצר ותוגדר באופן קשיח - ממועד החקיקה ועד ה-30 ביוני 2026, ללא תלות בתאריך האישור הסופי שלו.

המשמעות היא שהיעד הבא, 5,760 מתגייסים, יחול כבר בעוד כחצי שנה.בתוך כשנה וחצי נדרשת עמידה ביעד מצטבר של 8,160 חיילים. הסנקציה הכלכלית הקשה לחרדים: תקציב הישיבות יחזור רק חצי מיידית, והחצי השני רק אחרי שנה אם יעמדו ביעדים. עם זאת, במסגרת חוק הגיוס החדש, כל צווי הגיוס שנשלחו מאז פקיעת חוק הגיוס הקודם בשנת 2023 יבוטלו.

בנוסף, לפי הנוסח המעודכן, במידה ואין עמידה ביעדים החוק אינו פוקע - וההליך לשינויו ייפתח רק לאחר שלוש שנים. המשמעות היא שהחוק יסדיר את הפטור לבני הישיבות, אך לא יתבטל במידה ולא יביא לגיוס. בנוסף, שירות לאומי ייחשב כיעד גיוס.

מי שנשר בגיל 16 מהישיבה, ומי שלמד בין גיל 14 לגיל 18 במשך שנתיים במוסד חינוך חרדי ייחשבו לחרדים. הסנקציות שיחולו נגד מי שלא יתגייס לצה"ל או לשירות אזרחי - מניעת רישיון נהיגה ואיסור יציאה מהארץ עד גיל 23; אי זכאות למלגות; שלילת זכאות לנקודות זיכוי במס הכנסה ושלישית הזכות להגשת מועמדות למשרה שמיועדת לקבוצות ייצוג הולם.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון לשעבר, יולי אדלשטיין, אמר כי "בצער רב זהו איננו חוק גיוס, אחרי המחדל הנורא של ה-7 באוקטובר הבטחנו לציבור שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. בניגוד לנוסח שהצעתי, החוק המוצע לא עונה על צרכי צה"ל בשום צורה. זהו עוד פלסטר פוליטי".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר כי לא ייתן "לחרפה האנטי-ציונית הזו לעבור". "זה לא חוק, זה פוליטיקה עלובה של מושחתים ומשתמטים על חשבון הילדים שלנו", הוסיף.

נפתלי בנט הגיב לידיעה על הפצת נוסח החוק ואמר כי "זה סופי, זה רגע האמת. הממשלה קיבלה החלטה סופית להעביר את חוק ההשתמטות בקריאה שנייה ושלישית. זה החוק הכי אנטי ציוני שחוקק בתולדות המדינה". ראש הממשלה לשעבר הוסיף כי זו "הכרזת מלחמה של הממשלה על כל מילואימניק, על כל חייל צה"ל ועל כל הציבור המשרת".