סקר i24NEWS: רוב הציבור בעד כיבוש דרום לבנון

סקר דיירקט פולס עבור i24NEWS: 62% תומכים בכיבוש דרום לבנון עד הליטאני, 62% מתנגדים לחשיפת אסטרטגיית יציאה, ו-47% מאמינים לטראמפ בפרשת החנינה יותר מלהרצוג • ממצאי הסקר

נוה דרומי
נוה דרומי ■ מגישת "קבינט שישי"
2 דקות קריאה
2 דקות קריאה
טנק של אוגדה 146 בגבול לבנון
טנק של אוגדה 146 בגבול לבנוןדובר צה"ל

סקר חדש שערכה חברת דיירקט פולס עבור i24NEWS ופורסם היום (שישי) חושף את עמדות הציבור הישראלי בשלוש סוגיות מרכזיות: אסטרטגיית היציאה מהמלחמה, כיבוש דרום לבנון ופרשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<< 

סקר i24NEWS: 62% מהציבור בעד כיבוש דרום לבנון

אסטרטגיית יציאה: הציבור לא רוצה לשמוע

62% מהציבור סבורים שראש הממשלה נתניהו לא צריך לחשוף את אסטרטגיית היציאה של ישראל מהמלחמה. רק 29% דורשים שקיפות, ו-9% אינם יודעים.הפער בין הגושים חד: 84% ממצביעי הקואליציה מתנגדים לחשיפה. 

אך גם באופוזיציה אין רוב ברור לטובת שקיפות - 47% דורשים חשיפה, אך 39% סבורים שאין צורך בכך, ו-14% אינם יודעים. 

נתון שעשוי להעיד על כך שגם בקרב מבקרי הממשלה קיימת הבנה שחשיפת תוכניות בזמן מלחמה עלולה לפגוע בביטחון.

כיבוש דרום לבנון

62% מהציבור תומכים בכיבוש דרום לבנון עד נהר הליטאני, 30% מתנגדים ו-8% אינם יודעים.בקואליציה התמיכה כמעט גורפת - 84%. אבל הנתון המפתיע מגיע מהאופוזיציה: 39% מבוחריה תומכים בכיבוש, 49% מתנגדים ו-12% אינם יודעים. 

כלומר, כמעט ארבעה מכל עשרה מבוחרי האופוזיציה רואים בכיבוש דרום לבנון צעד נדרש, מה שמעיד על תחושה רוחבית שהפסקת האש בלבנון לא השיגה את מטרותיה.

סקר i24NEWS: טראמפ חשף שהרצוג הבטיח שיעניק לנתניהו חנינה, הרצוג הכחיש - למי אתם מאמינים יותר?

פרשת החנינה: טראמפ מנצח את הרצוג

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף כי הנשיא יצחק הרצוג הבטיח לו שיעניק חנינה לראש הממשלה נתניהו. הרצוג הכחיש מכל וכל. הסקר מגלה: 47% מהציבור מאמינים לטראמפ, 34% להרצוג, 15% לא מאמינים לאף אחד מהם, ו-4% אינם יודעים.

הקיטוב כאן חד במיוחד: 74% מהקואליציה מאמינים לטראמפ ורק 9% להרצוג. באופוזיציה, 60% מאמינים להרצוג ו-18% בלבד לטראמפ. אולם הנתון שבולט הוא שיעור חוסר האמון: 15% מכלל המדגם, ו-20% מהאופוזיציה, לא מאמינים לאף אחד מהשניים.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-12 במרץ 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 527 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.2% ± בהסתברות של 95%.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות