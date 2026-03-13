סקר i24NEWS: 62% מהציבור בעד כיבוש דרום לבנון

סקר חדש שערכה חברת דיירקט פולס עבור i24NEWS ופורסם היום (שישי) חושף את עמדות הציבור הישראלי בשלוש סוגיות מרכזיות: אסטרטגיית היציאה מהמלחמה, כיבוש דרום לבנון ופרשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו.

אסטרטגיית יציאה: הציבור לא רוצה לשמוע

62% מהציבור סבורים שראש הממשלה נתניהו לא צריך לחשוף את אסטרטגיית היציאה של ישראל מהמלחמה. רק 29% דורשים שקיפות, ו-9% אינם יודעים.הפער בין הגושים חד: 84% ממצביעי הקואליציה מתנגדים לחשיפה.

אך גם באופוזיציה אין רוב ברור לטובת שקיפות - 47% דורשים חשיפה, אך 39% סבורים שאין צורך בכך, ו-14% אינם יודעים.

נתון שעשוי להעיד על כך שגם בקרב מבקרי הממשלה קיימת הבנה שחשיפת תוכניות בזמן מלחמה עלולה לפגוע בביטחון.

כיבוש דרום לבנון

62% מהציבור תומכים בכיבוש דרום לבנון עד נהר הליטאני, 30% מתנגדים ו-8% אינם יודעים.בקואליציה התמיכה כמעט גורפת - 84%. אבל הנתון המפתיע מגיע מהאופוזיציה: 39% מבוחריה תומכים בכיבוש, 49% מתנגדים ו-12% אינם יודעים.

כלומר, כמעט ארבעה מכל עשרה מבוחרי האופוזיציה רואים בכיבוש דרום לבנון צעד נדרש, מה שמעיד על תחושה רוחבית שהפסקת האש בלבנון לא השיגה את מטרותיה.

פרשת החנינה: טראמפ מנצח את הרצוג

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף כי הנשיא יצחק הרצוג הבטיח לו שיעניק חנינה לראש הממשלה נתניהו. הרצוג הכחיש מכל וכל. הסקר מגלה: 47% מהציבור מאמינים לטראמפ, 34% להרצוג, 15% לא מאמינים לאף אחד מהם, ו-4% אינם יודעים.

הקיטוב כאן חד במיוחד: 74% מהקואליציה מאמינים לטראמפ ורק 9% להרצוג. באופוזיציה, 60% מאמינים להרצוג ו-18% בלבד לטראמפ. אולם הנתון שבולט הוא שיעור חוסר האמון: 15% מכלל המדגם, ו-20% מהאופוזיציה, לא מאמינים לאף אחד מהשניים.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-12 במרץ 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 527 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.2% ± בהסתברות של 95%.