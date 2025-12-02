סגנית השר נגד חנינה לנתניהו: "מדובר בספין תקשורתי"

בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנחשפה ב-i24NEWS, ממשיכה להכות גלים במערכת הפוליטית בישראל. סגנית שר החוץ, שרן השכל, התייחסה היום (שלישי) לסוגייה בריאיון ל"רדיו ירושלים", ומתחה ביקורת על ההתנהלות בנושא.

"אני לא חושבת שנכון לתת חנינה במצב שבו אנו נמצאים", אמרה, "הבאת החנינה בתזמון של חוק הגיוס - ניסיון הסחת דעת הקהל הציבורי מהאירוע החשוב, שבסוף עלול לסכן את ביטחון ישראל". לדבריה, זה 'שטאנץ' תקשורתי נהדר. "השרים, התקשורת והאופוזיציה מעלים את זה לכותרות, כמו עדר של כבשים, במקום לדבר על חוק הגיוס". בהמשך, היא נשאלה אם מדובר בספין - והשיבה: "כן".

היא התייחסה לסוגייה בריאיון שהעניקה אתמול ב"מהדורת 15", והסבירה: "נתניהו יוצא מהמשפט שלו מנצח, בין אם הוא מפסיד ובין אם לאו, אז אין לו צורך בחנינה - ולא נראה לי שהאינטרס שלו הוא לקבל אותה".

"המטרה היא פשוטה - להסיח את דעת הקהל, כולם נגררים אחרי זה ולא עושים את הדיון המעמיק על האירוע שפוגע בביטחון מדינת ישראל", סיכמה.