מליאת הכנסת אישרה הלילה (בין שני לשלישי) את הצעת חוק התקשורת של השר שלמה קרעי ברוב של 54 תומכים, אל מול 47 מתנגדים. ההצעה תעבור כעת לדיונים בוועדות הכנסת ובהמשך תעלה לקריאה שנייה ושלישית.

הצעת החוק היא רפורמה בתחום אסדרת השידורים. בין סעיפיה, מוצע להקים רשות רגולוטורית חדשה אחת שתחליף את המועצה לשידורי כבלים ולווין והרשות השנייה, ותאסדר את תחום אספקת תכני הצפייה והשמע באופן אחיד אל מול כלל פלטורמות השידור.

לפי המוצע, הרשות החדשה תהיה מוסמכת לפקח על התחרות בשוק, ולפעול למניעת התנהגויות העלולות לגרום לפגיעה בתחרות בענף. בנוסף, מוצע להחליף את חובת הרישוי החלה היום על גופים המשדרים - בחובה להירשם במרשם, וכן למצמם את החובות הרגולטוריות החלות על אותם גופים.

בנוסף, הצעת החוק מחייבת ספקי תוכן רשומים, המתקשרים עם מנויים, להפיץ את תכני תאגיד השידור הישראלי וערוץ הכנסת. לצד זאת, מוצע לקבוע הסדרים שיבטיחו נגישות גבוהה לציבור לתכני ספורט בעלי ביקוש משמעותי, או חשיבות לאומית או תרבותית - בין היתר באמצעות מניעת התנהגויות הפוגעות בתחרות.

משלקואליציה אין רוב, הצעת החוק אושרה בזכות דיל שנרקם עם החרדים, במסגרתה אושרה הצעת החוק מטעם סיעות ש"ס ויהדות התורה בה יורחבו סמכות בתי הדין הרבניים לבוררות בהסכמה בעניינים אזרחיים.מטרת ההצעה היא לעגן בחוק את סמכותם של בתי הדין הרבניים לדון כבוררים בעניינים אזרחיים - כדי לאפשר לצדדים הרוצים בכך להביאת הסכסוך האזרחי שבינהם להכרעה לפי "דין תורה".

היועצת המשפטית לממשלה הודיעה בחודש ספטמבר האחרון כי היא מתנגדת לקידום "חוק התקשורת" בטענה כי הצעה זו "טומנת בחובה סיכונים לפגיעה ממשית בחופש הביטוי והעיתונות, בין היתר בשל החשש למעורבות פוליטית בעבודת גופים המשדרים חדשות". במכתבה לשר התקשורת צוין כי קידומה מעורר קשיים משפטיים וחוקתיים.