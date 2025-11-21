קרע, פילוג וכאוס: מה חולל החרם הפוליטי על נתניהו?

קשה לשים בדיוק את האצבע על הנקודה שבה מתנגדי נתניהו פתחו בחרם פוליטי עליו, אבל המערכת הפוליטית כבר יותר מחמש שנים מחולקת, מפוצלת ומתייצבת בין שני גושים. בפרויקט מיוחד חזרנו אל שורשי החרם שגרר אחריו השפעות הרסניות על החיים שלנו כאן במדינה - זה קרע את החברה הישראלית לשניים, פילג בין המחנות, יצר כאוס פוליטי של סבבי בחירות בלתי נגמרות, ובהרבה מובנים הוליד את ממשלת הימין מלא מלא ואיתו את בן גביר למשרד לביטחון לאומי.

