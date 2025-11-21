קרע, פילוג וכאוס: מה חולל החרם הפוליטי על נתניהו?
קשה לשים את האצבע על הנקודה שבה מתנגדי נתניהו פתחו בחרם פוליטי עליו • בפרויקט מיוחד חזרנו אל שורשי החרם, שגרר אחריו השפעות הרסניות - ובהרבה מובנים הוליד את "ממשלת הימין מלא מלא" • צפו בכתבה המלאה
נוה דרומימגישת "קבינט שישי"
1 דקות קריאה
קשה לשים בדיוק את האצבע על הנקודה שבה מתנגדי נתניהו פתחו בחרם פוליטי עליו, אבל המערכת הפוליטית כבר יותר מחמש שנים מחולקת, מפוצלת ומתייצבת בין שני גושים. בפרויקט מיוחד חזרנו אל שורשי החרם שגרר אחריו השפעות הרסניות על החיים שלנו כאן במדינה - זה קרע את החברה הישראלית לשניים, פילג בין המחנות, יצר כאוס פוליטי של סבבי בחירות בלתי נגמרות, ובהרבה מובנים הוליד את ממשלת הימין מלא מלא ואיתו את בן גביר למשרד לביטחון לאומי.
צפו בכתבה המלאה - בראשית העמוד
