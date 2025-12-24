השר שיקלי קורא לחקור "עד תום" את פרשת קטאר-גייט: "אי אפשר להגן על הדבר הזה"

שר התפוצות עמיחי שיקלי התייחס הבוקר (רביעי) לחשיפת i24NEWS וקרא לחקור "עד תום" את פרשת קטאר-גייט. "זה נראה מזעזע ולא פחות, הדברים צריכים להיחקר עד תומם", הוסיף - וציין כי קטאר היא "מדינת אויב מצורעת".

כזכור, חשיפת i24NEWS חשפה התכתבויות בין הדובר הצבאי של ראש הממשלה אלי פלדשטיין, לבין הלוביסט ישראל איינהורן, שנועדו לקדם נרטיב פרו-קטארי תוך תקיפת מצרים, באמצעות תדרוכים מפוברקים שהופצו לעיתונאים.

בין היתר, תדרכו השניים בשם גורמים אמריקנים עלומים ברקע חיסול מוחמד דף והשיח הציבורי על השפעתו על המשא ומתן לעסקת חטופים. פלדשטיין ניסח מסר פרו-קטארי, לפיו: "אתמול שוחח בכיר אמריקני עם גורמים מדיניים ישראלים בכירים ודיברו על חיסול דף וההשפעה על המשא ומתן. האמריקנים הדגישו את מחויבות הקטארים לעסקה, ועדכנו כי קטאר ממשיכה בלחץ להביא לעסקה".

אמש חשפנו במהדורה המרכזית התכתבויות חדשות ששופכות אור על המודעות של יועצו של נתניהו, יונתן אוריך, לעבודה של הדובר הצבאי אלי פלדשטיין וישראל איינהורן עם הלוביסט הקטארי ג'יי פוטליק. באפריל 2024 כותב פלדשטיין לאוריך: "תתעורר", ושולח לו קידום של מסר של צביקה קליין הנוגע לריאיון שלו על הקטארים. אוריך עונה "אלוף", ולו פלדשטיין עונה: "החסיד יודע, הכל טוב".

בהמשך מעביר פלדשטיין לאוריך הודעה שקיבל מהלוביסט הקטארי פוטליק, בה נכתב :"Eli you are killing it. Really good" - ומוסיף "בינגו, הם בהלם". אוריך משיב לו: "מחרבנים קוביות".