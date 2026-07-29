נתניהו יודיע לבג"ץ: אמנה שר פנים בהקדם - לאור ריבוי ההחלטות שלא ניתן לקדם | אבישי גרינצייג

פרסום ראשון: ראש הממשלה בנימין נתניהו יודיע לבג"ץ כי החליט למנות שר פנים בהקדם, לאור ריבוי ההחלטות והפעולות השלטוניות שלא ניתן לקדם בהיעדר שר פנים.

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לפני שבוע פרסם מיכאל שמש כי ראש הממשלה בוחן אפשרות למנות את ח"כ אופיר כץ לתפקיד שר הפנים, כהוקרה על תרומתו לקידום המהלכים המשפטיים האחרונים בכנסת.

כידוע, כבר שנה שאין שר פנים מתפקד בישראל, מאז שהשרים במפלגות החרדיות התפטרו מהממשלה בשל משבר חוק הגיוס, בהם שר הפנים האחרון משה ארבל ממפלגת ש"ס.

ראש הממשלה התכוון בתחילה לחלק את האחריות על המשרד לשרים יריב לוין וחיים כץ, לאחר שקיבלו אליהם את יתר התיקים של השרים שהתפטרו, אך הם סירבו לקבל עליהם את האחריות על המשרד כיוון שמדובר בתיק "כבד" עם סמכויות רבות.