דיון סוער: ועדת הכנסת דנה היום (שלישי) בבקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקביעת חסינותה בפני דין פלילי. במהלך הדיון, שנערך ביום השני ברציפות, היא תקפה את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה - שיושבת מולה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

"אתם מתנהגים כמו ארגון פשע", אמרה גוטליב, "חרבתם את הייעוץ המשפטי לממשלה במטרה ברורה לחדל את ממשלת הימין ולהלבין את צמרת השב"כ".

היא הוסיפה: "ח"כ לזימי הבעירה מדורה באיילון, סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה - 20 שנות מאסר. מה קורה איתה? היא מהצד הנכון של המפה הפוליטית?".

דוברות הכנסת

בהמשך הדיון, חברי הכנסת יוסי טייב ומשה אבוטבול מש"ס הטיחו ביועצת המשפטית לממשלה: "תפסיקי לרדוף את לומדי התורה. תפסיקי לפגוע באמהות ולהרעיב ילדים". בעקבות המהומה - בהרב מיארה יצאה מהוועדה.

i24NEWS

כזכור, טרם הדיון שנערך אתמול בבוקר, שיגרה היועצת המשפטית לממשלה מכתב חריף לחברי ועדת הכנסת ולמנהלת הוועדה, בו היא מזהירה מפני השלכות הענקת החסינות. היועמ"שית אף ביקשה מהוועדה לנקוט בסידורים המתאימים לשמירת חשאיות זהותם של גורמי הביטחון שיצטרפו כדי להציג את ההיבטים הביטחוניים.

ממכתבה עולה כי החקירה בעניינה של גוטליב נפתחה בעקבות פנייה רשמית של השב"כ, שם עמדו על כך שחשיפת זהות לוחמיו בניגוד לחוק מהווה פגיעה משמעותית בביטחון המדינה, במיוחד במהלך מלחמה, בשלושה היבטים מרכזיים: יצירת סכנה ללוחמים ולמשפחתם, מתן כלים לאויב לחשיפת הסוד וסיכון פעילות מבצעית בארץ ומחוצה לה.