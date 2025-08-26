נערך לבחירות? יוסי כהן: "אני צריך להיות רה"מ כדי שיהיה שינוי"

מומלצים -

נערך לבחירות? מאז סיום כהונתו בתפקיד ראש המוסד, עלתה השאלה - האם יוסי כהן יצטרף לפוליטיקה, ובמידה וכן, באיזו מסגרת פוליטית. עד כה, הוא לא התייחס לכך בצורה רשמית. הערב (שלישי) הוא התייחס לנושא בצורה רשמית במהלך ריאיון לפודקאסט "בסלון של יסמין", בהגשת של יסמין לוקאץ'.

"אם בעבר, הז'אנר בבית היה - 'Please Don't' - היום אומרים לי שבמידה רבה נגזר עלי ואני חייב לעשות את זה", אמר ראש המוסד לשעבר, "הציבור בחלקו דוחף מאוד לזה. אני לא נכנס לפוליטיקה כרגע, מאחר ולא קורה שום דבר". הוא הוסיף: "כדי שיקרה שינוי של ממש - אני צריך להיות ראש הממשלה".

"כדי שיקרה שינוי של ממש בדרך לתפקיד החשוב הזה ואני לא רואה את זה כפוליטיקה אלא אני צריך להגדיר את התפקיד אחרת - כתפקיד מנהיגותי, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר. כשיהיה תאריך לבחירות אני אחשוב אם אני ארוץ או לא", ציין, הדבר הזה שאני אנסה למכור כשתהיה מערכת בחירות פעילה היא מנהיגות לאומית שבעיקרה אחדות וביטחון".