על רקע המעצרים: התקשורת החרדית הכריזה "מלחמה" נגד חוק הפטור מגיוס

על רקע חוק הפטור מגיוס, העיתונים החרדיים שיצאו לאור הבוקר (חמישי) הכריזו על החרפת צעדים של מפלגות המגזר, זאת בעקבות מעצרם של שני האחים בני ישיבות שלא נענו לצווי הגיוס שנשלחו אליהם. בעיתון "יתד נאמן", המשתייך למפלגת "דגל התורה" הליטאית, הכותרת הלכה צגד קדימה שם הכריזו "מלחמה".

כותרת הגג באותיות לבנות על גבי רקע אדום מבטיחה שהיהדות החרדית העולמית תצא נגד גיוס בני הישיבות. "כשמדינת ישראל דורסת את הקו האדום, שלטון הכוח הדורסני פוגש את עולם התורה. רבינו מרן הגר"ד לנדו שליט"א: "הרשויות ימצאו את עצמן מול יהדות חרדית עולמית מלוכדת הנלחמת על נשמת אפה".

"כוחות שיטור ואכיפה צבאיים החלו בפשיטות ליליות על בתי בני ישיבות במטרה לעוצרם בעוון לימוד תורה", כך נכתב בכותרת המשנה של העמוד הראשון הדרמטי. "שני אחים, תלמידי ישיבה, נעצרו בביתם בת"א ומעצרם הוארך אמש בבית דין צבאי".

העיתון החרדי-ליטאי לא תלה את האשם בגיוס החרדים בממשלה, אלא כיוון אל האשמה לעבר היועצת המשפטית לממשלה. "היועמ"שית מובילה מערכה דרקונית במספר חזיתות בו-זמנית, בניסיון לדחוק את הרשויות במדינה להתנגשות בלתי הפיכה מול היהדות החרדית התורנית". בנוסף הזהירו בעיתון כי "בפעולותיה הנמהרות, עלולה מדינת ישראל להביא לפגיעה אנושה בלגיטימציה הבינלאומית לשמש כמייצגת את העם היהודי".

גם בעיתון "המבשר" החסידי, היוצא לאור על ידי חבר הכנסת מאיר פרוש ממפלגת "אגודת ישראל", התייחסו בכותרת הראשית למעצר שני האחים האברכים ממשפחת יצחקוב, תחת התייחסות לאכיפת החוק בישראל כאחת ממכות מצרים. "שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם", נכתב.

במרכז העמוד מופיעה בקטן יותר הכותרת "בנפשנו", עם ההבטחה: "המבשר בחזית המערכה נגד גזירת הגיוס". ח"כ מאיר פרוש הבטיח בעיתון לפעול על מנת להוריד את גיוס בני הישיבות מהפרק: "אנו צריכים להיות ערוכים לצעדים מרחיקי לכת ביותר כדי להגן בכל אמצעי חוקי העומד לרשתנו על עולם התורה ולמנוע את המשך הרדיפה על עולם התורה. פגיעה בעולם התורה ישראל היא הכרזת מלחמה על 1.39 מיליון אזרחים בני היהדות החרדית".

יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, הגיב לשערי העיתונים ברשת X. "עדכון לקוראי יתד נאמן: אכן יש מלחמה בישראל, אבל היא במקום אחר, ואנשים נהרגים בה באמת".

אמש התקיימה התייעצות חירום דרמטית בביתו של מנהיג דגל התורה, הרב דב לנדו, במטרה לגבש קונצנזוס לתגובה רחבה מול צעדי אכיפה ממשלתיים. לכינוס הגיעו בכירי ההנהגה התורנית והפוליטית מכל החוגים והעדות - אשכנזים וספרדים כאחד - במטרה לגבש חזית אחידה מול מה שמוגדר על ידם כ"מהלך מסוכן וחסר תקדים" נגד עולם התורה. גורם בבית מנהיג דגל התורה הרב לדנו מסר ל-i24NEWS: ";כל האופציות על השולחן, החל ממרי אזרחי ועד פנייה לבית הלבן".

כותרות העיתונים החרדים אשכנזיים מגיעים ימים מעטים לאחר שנחשפה ב-i24NEWS הקלטה של ראש המפלגה החרדית-ספרדית, ש"ס - אריה דרעי, כשהוא קורא לתלמידי הישיבות שלא להתגייס לצבא, למרות המלחמה המתמשכת בעזה. "לתרום בגלל המלחמה? חלילה וחס. מי שנושא בעול זה אתם - לומדי התורה".

"שחלילה לא יעלה על דעת של אף אחד מכאן - אולי בשעה כזו שעם ישראל נמצא במצב של מלחמה ה"י, שאף אחד לא יהיה איזה הווה אמינא של איזה רפיון", אמר חבר הכנסת היושב בדיוני קבינט המלחמה, "אולי באמת צריך לעשות משהו אחר. אולי צריך לתרום חלילה וחס".