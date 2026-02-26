מאבק פנים-חרדי מרתק וחריג מתרחש בתוך מפלגת הליכוד, כאשר המטה החרדי במפלגה פנה היום (חמישי) במכתב לראש הממשלה ויו"ר הליכוד, בנימין נתניהו, בדרישה לפעול באופן מיידי נגד מה שהם הגדירו "ניסיון השתלטות מאורגן של גורמים חיצוניים על מוסדות התנועה תוך ניצול הדמוקרטיה הפנימית לרעה".

במכתב נטען כי בתקופה האחרונה מתרבים הדיווחים על מפקד מאורגן של פעילים ממפלגות אחרות, אשר לדבריהם אינם מבקשים להשתלב בליכוד אלא לשלוט בנבחריה ומוסדותיה, לפגוע בעומד בראשה, ואף לשלוח נציגים מטעמם לרשימה באמצעות הפריימריז, תוך המשך פעילות למען מפלגות אחרות.

לדברי אנשי המטה, "אין מדובר בהתפקדות תמימה של אזרחים המבקשים להצטרף לליכוד, אלא במהלך מתוזמן שמטרתו יצירת מנגנון לחץ מעוות שיפגע בתנועה ויחליש אותה דווקא ערב בחירות". עוד נכתב בפנייה כי תופעה זו "עלולה לגרום לנזק ציבורי משמעותי לליכוד, להרתיע חלילה מצביעים, ולשמש ככלי נשק ליריבנו". במטה החרדי הזכירו את פרשת הליכודניקים החדשים וטענו כי כפי שהתנועה פעלה בעבר להגנה על הדמוקרטיה הפנימית, יש לנהוג באותה נחישות גם כעת.

במסגרת הפנייה דרשו אנשי המטה לבצע בדיקה מקיפה של דפוסי ההתפקדות, לקבוע מנגנוני סינון שיבטיחו כי מתפקדי הליכוד הם תומכי התנועה בפועל, ולאכוף באופן שוויוני את הכללים שנקבעו בעבר למניעת השתלטות פוליטית מאורגנת.

הדבר קורה בהמשך לדיווחים על מפקדים מאורגנים של עסקנים בחסידות גור, בהם מוטי בבצ'יק, עוזרו הפרלמנטרי של ח"כ יצחק גולדקנופף, וכן מפקדים של עסקנים בכירים בש"ס. ונראה כי המאבק בין המפלגות החרדיות לבין אלו המתנגדים להם בתוך המגזר החרדי, עברו גם לתוך הליכוד.

יעקב וידר, חבר מועצת העיר בני ברק ויו"ר מטה הליכוד בה, אמר בתגובה למכתב כי "הליכוד הוא בית פוליטי רחב הפתוח לכל מי שמבקש להצטרף אליו מתוך רצון להשתלב, אסור לאפשר לעסקנים מסואבים ממפלגות זרות לנצל לרעה את הדמוקרטיה בכדי לרסק את התנועה ולפגוע בעומד בראשה".