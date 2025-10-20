"ש"ס לא תחזור לממשלה עד אישור חוק הגיוס בקריאת שלישית"

גורם במועצת חכמי התורה אמר היום (שני) ל-i24NEWS: "המשמעות של סעיף ד' מהחלטות המועצה היא שבהיעדר חקיקת חוק להסדרת מעמד בני הישיבות - חייבים לעזוב את הקואליציה כבר בפתיחת המושב ולא רק להתפטר מתפקידי שרים". בינתיים, בסביבת אריה דרעי מאשרים כי ש"ס לא הולכת לחזור לממשלה עד אישור חוק הגיוס בקריאה שלישית במליאה.

בסעיף ד' של החלטות המועצה נכתב: "מועצת חכמי התורה מוסיפה ומורה לנציגים וליו"ר התנועה, הרב רבי אריה דרעי, לא להרפות ממאמציהם, ולהמשיך ולפעול בכל הכוח כדי לקדם את החוק להסדרת מעמד בני הישיבות".

"מועצת חכמי התורה קוראת לראש הממשלה ולכלל אנשי הקואליציה, לעמוד בהסכמים ולהביא לחקיקת החוק בהקדם, ולא יאוחר מפתיחת כנס החורף של הכנסת, זאת על מנת שיהיה אפשר להמשיך בקיום הממשלה ובשותפות הקואליציונית".

כאמור, בסביבת דרעי מאשרים כי ש"ס לא הולכת לחזור לממשלה עד אישור חוק הגיוס בקריאה שלישית. דרעי מאוד רצה להחזיר את השרים של ש"ס לממשלה אתמול - אבל נתקל בביקורת פנימית גם בקרב חברי מועצת חכמי התורה.

אתמול אישרו בממשלה את מינויו של השר חיים כץ כשר קבוע בחלק מהתיקים של ש"ס, ובימים הקרובים ככל הנראה ימונה יריב לוין לשאר התיקים. כעת נותר לראות האם יו"ר ש"ס אריה דרעי יקיים את החלטות המועצה - ויודיע היום על פרישה מהקואליציה.