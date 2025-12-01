בני גנץ: "תביאו את חוק הגיוס להצבעה חשאית במליאה"

בישיבות של סיעות האופוזיציה בכנסת שהתקיימו היום (שני), ראשי הסיעות הביעו את התנגדותם לחוק הגיוס שעלה היום לדיון בוועדת החוץ והביטחון. בלט בדבריו ח"כ בני גנץ, יו"ר סיעת כחול לבן, שהציע לקיים את ההצבעה על החוק במליאת הכנסת באופן חשאי.

בדבריו אמר גנץ: "אני קורא לראש הממשלה, ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה ולח"כ ביסמוט, אם אתם כל כך בטוחים שהחוק טוב ויביא לגיוס – תביאו אותו להצבעה חשאית במליאה. נהפוך את ההצבעה הזו להצבעת מצפון. אני באמת מאמין שברגע האמת, כנסת ישראל לא תעביר חוק השתמטות אחרי שנתיים של מלחמה. רוב ענק בציבור תומך במתווה שירות לכולם ומתנגד לחוק הזה. הכנסת מנותקת מהעם. נושא הגיוס הוא ההוכחה שחייבים לפרק את ברית הקיצוניים".

כמו כן, התייחס גנץ בדבריו בישיבת הסיעה לבקשת החנינה של ראש הממשלה: "אני לא רוצה לראות את נתניהו הולך לכלא – אבל נתניהו וגם פרקליטות המדינה צריכים לחתור לעסקת טיעון או חנינה בתנאים מוסכמים ובתהליך מקובל".

יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר על חוק הגיוס בפתח ישיבת סיעת יש עתיד: "חוק ההשתמטות לא יעבור. אנחנו נעצור אותו בוועדה, ואם לא בוועדה במליאה, ואם לא במליאה בבית המשפט, ואם לא בבית המשפט ברחובות. יש כבר תשעה חברי כנסת מהקואליציה שהודיעו פומבית שלא יתמכו בחוק. חוק ההשתמטות הוא עסקה מלוכלכת של מושחתים וסחטנים, וכל מי שיתקרב אליו זה ידבק בו לנצח. וכשזה יהיה ברור שזה לא עובר, נתניהו ודרעי יפילו את החוק מיוזמתם וכל מה שיישאר זה קבוצה גדולה של חברי קואליציה שלנצח יזכרו להם שהם מכרו את נשמתם ומכרו אותה בזול".

בציונות הדתית מסרו בתום ישיבת הסיעה כי "אישררנו עכשיו את העיקרון שלנו, ולפיו נצביע רק על חוק שיביא לגיוס אמיתי ומהיר של חרדים לצה"ל, כדי לענות על צרכי צה"ל ולהקל את העומס על הלוחמים ועל משרתי המילואים ובני משפחותיהם. אנו מתייעצים ומגבשים את הערותינו לחוק ונעמוד על הכנסתן במעלה החקיקה. בכל מקרה נקבל החלטות משותפות ונפעל כסיעה מאוחדת.

יושב ראש סיעת חד"ש-תע"ל, ח"כ איימן עודה, אמר כי מפלגתו תצביע נגד החוק בטענה ש"אנחנו נגד הממשלה, אי אפשר לקנות אותנו".