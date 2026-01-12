הקואליציה מקדמת: ביטול עבירת מרמה והפרת אמונים

יוזמי הצעת החוק רוטמן, אופיר כץ ומישל בוסקילה טוענים כי על העבירה "נמתחה ביקורת נוקבת על ידי מומחים משפטיים מכל גווני הקשת הפוליטיים" • "מערכת אכיפת החוק משתמשת בעבירה הזו בשביל למשטר את נבחרי הציבור"

נדב אלימלך
בנימין נתניהו ביום העדות ה-37 בבית המשפט
בנימין נתניהו ביום העדות ה-37 בבית המשפט

בקואליציה החלו לקדם היום (שני) את הצעת החוק לביטול עבירת מרמה והפרת אמונים, בהן נאשם ראש הממשלה בנימין נתניהו. יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות: "נילחם בטירוף הזה ברחובות, בכנסת ובבתי המשפט".

מובילי ההצעה הם חבר הכנסת מישל בוסקילה (הימין הממלכתי), יו"ר הקואליציה אופיר כץ (הליכוד) ויו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן (הציונות הדתית). על העבירה נטען כי "נמתחה ביקורת נוקבת על ידי מומחים משפטיים מכל גווני הקשת הפוליטיים, בשל כך שהיא מעניקה כוח עצום לגורמי התביעה והאכיפה ומזמינה טענות על אכיפה בררנית ומוטה".

"מערכת אכיפת החוק משתמשת בעבירה הזו בשביל למשטר את נבחרי ועובדי הציבור על דברים שאינם נחשבים כעבירה לפי חוק העונשין, ויכולה לקבוע בדיעבד מה נחשב לפלילי לפי רצונם. תיקים רבים שנפתחו ולוו במעצרים תקשורתיים וכלים דרקוניים של האזנות סתר, צווי חדירה לטלפון, וצווי חיפוש, התפוררו בהמשך", נכתב בנוסף.

