סער: "הייעוץ המשפטי שולט כמו דיקטטור, זה לא סביר"

שר החוץ גדעון סער תקף הבוקר (שני) בוועדת חוקה בכנסת את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, כשאמר: "היועץ המשפטי לממשלה שולט כדיקטטור על היכולת לקבל זכות טיעון בפני בית המשפט למי שקיבל את המנדט שמכהן מכוח אמון הכנסת, זה בלתי סביר". בדיון השרים דנים על פיצול תפקיד היועמ"ש.

עוד אמר השר כי "דמיינו מצב ששר נמצא בעניינו דיון על פתיחה בחקירה אצל היועמ"ש והוא צריך להתווכח איתו במקביל על נושא במשרד שלו, גם עם היועץ שלו וגם עם התליין האפשרי שלו, יש בזה ניגוד עניינים... זאת הייתה צריכה להיות חקיקה בכנסת הקודמת".

שר המשפטים לשעבר פרופסור דניאל פרידמן אמר: "פיצול תפקיד היועמ"שית הוא חיובי, עם זאת, אני מציע שהחוק ייכנס לתוקף בעוד שנתיים בתקווה שעד אז יסתיים משפט נתניהו".

ח"כ אפרת רייטן הוצאה מהדיון על ידי רוטמן ותקפה את השר סער: "מה שאתה עושה זה משת"פ אמיתי לדיקטטורה במהותה".

בתוך כך, חברי הכנסת שמחה רוטמן, ליקי אדמקר וישראל כהן תקפו בריאיון ל"קול הרמה": "היועמ"שית גלי בהרב מיארה עברה על החוק בצורה פלילית ועבריינית בפרשת הפצ"רית המפוטרת תומר-ירושלמי. צריך לפתוח נגדה בחקירה ולהעמיד אותה לדין".