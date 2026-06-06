מקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו, הזהיר אותו מאובדן מנדטים בעקבות המצב הביטחוני בצפון - כך דיווח הערב (שבת) כתבנו הפוליטי נדב אלימלך ב"מגזין השבת".

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המקורב הציע לנתניהו שלא לפזר את הכנסת ולנסות למצב את עצמו בעמדה פוליטית טובה יותר לקראת הבחירות. הגורם הוסיף כי גם ראש הממשלה רוצה להסדיר את המצב הביטחוני בצפון כדי לא לאבד מצביעים.

בסביבת ראש הממשלה פועלים מול יו"ר ש"ס אריה דרעי, שמאבד קולות לבן גביר, כדי להרוויח זמן. בינתיים, על פי התוכנית, יעבירו החרדים חוקים החשובים להם כמו חוק המעונות וחוק יסוד לימוד תורה.

גורם בסביבת נתניהו התבטא בשיחות עם החרדים ואמר כי "אי אפשר לפזר את הכנסת, ראש הממשלה חייב עוד כמה שבועות כדי להציל את המצב".

כזכור, נתניהו התייחס למגעים עם לבנון בדיון הקבינט המדיני-ביטחוני בחמישי האחרון ואמר לשרים: "אם חיזבאללה יסכים, אביא את הסכם הפסקת האש לאישורכם".

הדברים של ראש הממשלה גררו זעם בקרב השרים. השר איתמר בן גביר פנה לנתניהו ואמר: "סע לארצות הברית, קח איתך ילדים מקריית שמונה וממטולה. תגיד לטראמפ: אוהבים אותך, אבל חייבים להגיב בנקודות התורפה של החיזבלונים בדאחייה. צריך תמרון צבאי. גם אם יהיה עימות - זה יעבור לו, והחיילים שלנו יותר חשובים". השר כהן זעם: "להגיד לעצמנו אמת. מדינה סבירה הייתה מפרקת להם את הצורה".

לאחר חילופי הדברים הבהיר ראש הממשלה כאמור: "כרגע אין הסכם, ולכן לא מביא אותו להחלטה. חיזבאללה התנגד. אם יסכים - אביא לאישור שלכם".