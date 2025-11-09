בן גביר למפכ"ל: "הממשלה תחליט מי יפקח על חקירת הפצ"רית"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נפגש היום (ראשון) עם מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי, עם ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה ניצב בועז בלט ועם היועץ המשפטי למשטרה, ודן איתם בנושא חקירת פרשת ההדלפה של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי.

במהלך הדיון אמר השר בן גביר כי הוא "לא מתערב בחקירה, אבל ההחלטה מי יפקח עליה וילווה אותה היא נטו של הממשלה. אנחנו לא רפובליקת בננות. השר לוין החליט ואתם צריכים לקיים".

יושב ראש כחול לבן, בני גנץ הגיב על אמירותיו של בן גביר, ואמר כי "מי ששם פס על המדינה, מוסדותיה וחוקיה - זה השר בן גביר, שחושב שמדינת ישראל היא רפובליקת בננות, ושהמשטרה היא עסק פרטי שלו".

"טוב עושה המפכ"ל שמבהיר לשר בן גביר את תפקידה של מערכת אכיפת החוק ואת הקווים האדומים", הוסיף.

כזכור, בפרקליטות מפעילים לחץ על המשטרה בעניין חקירת הדלפת הסרטון משדה תימן. המשטרה,שחוקרת את המקרה, למעשה בולמת את הפרקליטות בכך שהיא לא מעבירה לה פרטים על החקירה. היא גם לא מעבירה מידע לאשר קולה, שמונה על ידי הממשלה ללוות את החקירה.