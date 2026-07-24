רבים טוענים שהבחירות הקרובות הן הגורליות בתולדות המדינה. בניגוד לבחירות הקודמות שהיו הכי גורליות, ואלו לפניהן. אבל הפעם באמת יש בהן משהו אחר. אם רק מקשיבים לתוכניות של השמאל, אם יעלו לשלטון, זה יהיה מאוד גורלי למחנה הימין.

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הם רוצים לסתום פיות ולסגור כלי תקשורת, לפנות חוות ומאחזים, לפטר שומרי סף. הם מזהירים מדיקטטורה, אבל האם זה מה שהם מתכננים לעשות אם ינצחו? אז עד כמה הבחירות באמת גורליות, לימין?

אחרי ארבע השנים הסוערות שעברנו נראה שמבחינת חלקים בצד השמאלי של המפה מדובר בבחירות שאף ישפיעו על מידת נכונותם להמשיך להתגורר בישראל. "השמאל נלחם לנצח את הבחירות האלה כי הוא יודע שבתהליך של שנים הולך ומתמעט", אמר חבר הכנסת בוארון. "הוא רוצה לנצח כדי לבצר מנגנוני שלטון כפי שעשה בעבר כדי שגם אחרי שהימין ינצח הוא לא יצליח לנהל את המדינה".

גם בקרב הימין התחושות קשות, ויש פחד מ"חיסול חשבונות" במינויים שביצעה הממשלה היוצאת, פינוי התנחלויות, סגירת ערוצי תקשורת ואפילו "סדנאות לחינוך מחדש". "לימין כדאי לפחד מאוד מהבחירות האלה. צפוי להיות מינוי שופטים לבג"ץ, אירוע שהוא סופר חשוב וקריטי ביחסי הרשויות, וגם עניין יהודה ושומרון עומד בראש סדר העדיפויות", אמרה שרה העצני כהן, יו"ר "ישראל שלי".