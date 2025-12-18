בן גביר: לחייב עונש מוות לנוח'בות; העימות עם לוין מחריף

סיעת עוצמה יהודית פרסמה היום (חמישי) את עיקרי טיוטת הצעת "חוק עונש מוות למחבלים", לקראת ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית. שר המשפטים יריב לוין הביע התנגדות להצעה, ובסביבת בן גביר תקפו: "לא נתפשר על חוק דרד'לה שלא יבטיח את הוצאתם של מחבלים רוצחים להורג".

בחוק נכלל הוראה מיוחדת למחבלים שלקחו חלק בטבח 7 באוקטובר, עליהם יחול עונש מוות חובה. אירועי הטבח, לפי ההצעה, יסווגו כמעשים להשמדת אדם לפי חוק השמדת עם ובית המשפט לא יהיה תלוי בעמדת התביעה. בנוסף, ביצוע העונש יתבצע בתוך 30 יום מפסק הדין הסופי ובידי שירות בתי הסוהר.

לפי ההצעה, בבתי המשפט הצבאיים ייגזר עונש מוות ללא תלות בעמדת התביעה,וברוב רגיל. בנוסף, לא יהיה חייב כי כל השופטי יהיו בדרגת סגן-אלוף ותבוטל סמכותו של המפקד הצבאי באזור להקל, להמיר או לבטל את העונש. ביצוע עונש המוות - בתוך 90 יום מפסק הדין הסופי ועל ידי שב"ס.

אופן ביצוע עונש המוות יתבצע באמצעות ירייה, כיסא חשמלי, תלייה או זריקת רעל. הביצוע כאמור, יתבצע בידי סוהר - שזהותו תישמר חסויה.

ההתנגדות של לוין והיועמ"שית - והמתקפה בסביבת בן גביר

שר המשפטים יריב לוין אמר בקבינט המדיני-ביטחוני האחרון כי החוק הוא "מטורף". "לפי הצעת החוק, יוצאים להורג מאות מחבלים. צריך לקיים דיון רציני ולשמוע את גורמי מערכת הביטחון", הוסיף. היועצת המשפטית לממשלה בהרב-מיארה הסכימה עם עמדתו וקראה לשמוע את עמדת גורמי המקצוע.

השר בן גביר טען כי כל גורמי הביטחון אותם שמעו כבר הסכימו. בסביבת השר תקפו את לוין, וטענו כי ההסתייגויות לחוק יעקרו אותו ממטרתו המרכזית. "הסייגים הרבים שמבקש יריב לוין להכניס לחוק עונש מוות למחבלים, ביניהם הקביעה שעונש מוות לא יהיה חובה ויתאפשר שיקול דעת לפרקליטות והשופטים, וכי עונש המוות לא יחול על מחבלים רוצחים שאינם מהנוח'בות - מעלים את החשש כי הם נועדו לאפשר מרחב תמרון לראש הממשלה במקרה של רצון להעביר עסקאות בעתיד", לדבריהם.

הגורמים הסבירו כי זו טעות איומה: "אם הטרוריסטים ידעו שהם עדיין יוכלו לבצע חטיפות כדי לשחרר מחבלים רוצחים מהכלא, החוק יהפוך לאות מתה. זו בדיוק המוטיבציה שתכליתו של החוק לגדוע - באמצעות הוצאתם להורג של המחבלים לפני שהם נכנסים לכלא והופכים לקלפי מיקוח".

בתוך כך, שר הביטחון ישראל כ"ץ והשר לוין קיימו דיון, במסגרתו נידונה האפשרות להקמת טריבונל צבאי ייעודי לצורך העמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה. במהלך הדיון הודגש כי מדובר במחבלים שביצעו את הפשעים החמורים ביותר, פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. שר הביטחון הנחה את צה"ל לקיים עבודת מטה עם משרד המשפטים והגורמים המקצועיים הרלוונטיים - על מנת לבחון בהקדם את ההיבטים המשפטיים, המבצעיים והבינלאומיים הכרוכים במהלך.