מנהלת סיעת הליכוד זיהמה את הבחירות למבקר המדינה? בעיצומה של החגיגה במליאת הכנסת בעקבות ניצחונו של עו״ד מיכאל ראבילו, נתפסה חברת הכנסת עידית סילמן כשהיא פונה למנהלת הסיעה ואומרת לה: "עוד קוסמות אחת בבחירות הארציות, רק עוד קוסמות אחת".

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לפי סעיף 27א׳

באופוזיציה ממהרים להגיש עתירה לבג"ץ בחשד לזיהום הליך ההצבעה למבקר המדינה שנערכה היום במליאת הכנסת. מאחורי הקלעים, נבחנת "ראיית הזהב" - הוכחה לכך שעל חברי הכנסת הופעל לחץ או ניתנה דרישה לא חוקית לחשוף את אופן הצבעתם.

מנהלת סיעת הליכוד טוענת כי לא הורתה לחברי הכנסת לצלם את עצמם או את פתק ההצבעה שלהם. מנגד, חברי כנסת בליכוד מודים כי אכן נשמעו קריאות במליאה לעשות כן. באופוזיציה כבר דרשו לבדוק את מצלמות האבטחה של המשכן, מתוך חשד שהדרישה לצלם הועברה בעל פה.

ראש הממשלה לשעבר ויו״ר מפלגת ״ביחד״, נפתלי בנט תקף את התנהלות הקואליציה. "אזרחי ישראל, בקרוב יחזור להיות פה טוב. בקרוב ישראל תחזור להיות מדינה מתוקנת, עם הנהגה מקצועית וראויה, שדואגת לכם האזרחים, ולא לעצמה. בקרוב ממשלת ישראל לא תתנהל כמו מאפייה, אלא כהנהגה של מדינת מופת".

"מה שראינו היום בכנסת שבר את שיאי העבריינות והכאוס בישראל. אחרי חוקי ההשתמטות, הפקרת הצפון והכישלון הביטחוני הגדול בתולדותינו, קואליציית הכאוס של סמוטריץ, דרעי ונתניהו הוכיחה שאין להם שום קו אדום. לתפקיד של מבקר המדינה, שאמור לבקר את נתניהו, הם מינו את עורך דינו האישי האינטימי ביותר - את הקונסיליירי של נתניהו".

"ההצבעה שאמורה על פי חוק להיות חשאית וחופשית, הפכה להיות פומבית ובכפייה. תחת אקדח לרקת חברי הכנסת. זהו הליך מזוהם עד היסוד, בלתי חוקי בעליל, שדגל שחור משחור מתנוסס מעליו, ולכן הוא ייפסל המינוי ייפסל - אך לא יישכח. אזרחי ישראל יזכרו את זה לעד".

במקביל, הייעוץ המשפטי של הכנסת מגבש בשעות אלו את עמדתו הרשמית בסוגיה: בעוד שפעולת הצילום עצמה מאחורי הפרגוד מוגדרת כ"מותרת", הרי שעצם הדרישה מחברי הכנסת לצלם את הצבעתם - אסורה.

בתוך כך, יועמ"שית הכנסת לא הייתה בכנסת בזמן הדיון המשפטי על שאלת החשאיות. היא הועלתה בשיחת טלפון לאחר שנחתה בנתב"ג בדרכה חזרה מארצות הברית.