"רומסים את הכנסת": קריאות בקואליציה לא לקיים את פסיקת בג"ץ

בפסק דין דרמטי, בג"ץ קבע היום (חמישי) כי יש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה - והתגובות במערכת הפוליטית לא איחרו להגיע. סגן השר אלמוג כהן אף קרא לא לקיים את פסיקת בג"ץ.

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באופוזיציה בירכו: "יש שופטים בירושלים"

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט: "שוב המדינה בכאוס. שוב הקואליציה נכשלה בניהול ענייני המדינה. מינוי פרקליט אישי של ראש הממשלה לתפקיד מבקר המדינה הוא ליקוי מאורות. שיבוש הליכי בחירת המבקר - עבריינות לשמה. אנחנו נתקן הכל. אנחנו נחזיר מקצוענות, מקצועיות ומנהל תקין לכל חלקי הממשל הישראלי".

יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד: "העתירה שלנו לא רק הצילה את כבודה של הכנסת, אלא גם את מוסד מבקר המדינה. נמשיך לשמור על שלטון החוק, ולהבטיח שמדינת ישראל תמשיך להיות דמוקרטית".

יו״ר הדמוקרטים, האלוף (במיל), יאיר גולן: "יש שופטים בירושלים. החלטה חשובה של בג״ץ לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה, והיא הזדמנות עבור כולנו לנהוג באחריות. אני קורא לחבריי, ראשי מפלגות האופוזיציה, להתכנס עוד הערב, ללמוד מלקחי העבר ולהתאחד סביב מועמד אחד. מול האתגרים שמדינת ישראל ניצבת בפניהם, האחריות שלנו היא לפעול יחד ולשמור על עצמאות מוסדות המדינה. אסור לתת לנתניהו ושותפיו המושחתים להשתלט על תפקיד מבקר המדינה".

בקואליציה תקפו את ההחלטה: "בג"ץ רומס את הכנסת"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר: "אלו שבחרו את עצמם, בניגוד לחוק, פוסלים את בחירתה החוקית של כנסת ישראל. בג"צ רומס את הכנסת, בהתנהלות אנטי דמוקרטית פרועה שכבר הפכה לשגרה. המשימה החשובה ביותר שלי בקדנציה הבאה, תהיה רפורמה משפטית מקיפה. לא אתפשר על גרם!".

שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

יו"ר ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מילביצקי: "זה רק הפרומו למה שהם מתכוונים לעשות בבחירות הכלליות".

סגן השר אלמוג כהן: "זוהי שעת מבחן. בג"ץ שמבטל את תוצאות בחירת מבקר המדינה - יבטל גם את תוצאות הבחירות המרכזיות. אני קורא לחבריי, לנהוג כמוני, ולא לקיים את פסיקת בג"צ בראשות השופט המושחת יצחק עמית".

כאמור, השופטים קבעו כי "נפל פגם מהותי בחשאיות ההצבעה", בסבב השני. המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג ציין כי "בין כל הפלפולים, הטיעונים ותתי-הטיעונים, חשוב לחזור לראשית הצירים, ליסודות הפשוטים, אשר יתכן כי ניתן היה להסתפק בהם: המשיבים לא הציגו, הלכה למעשה, כל טיעון פרשני שיש בו כדי להבהיר כיצד הצבעה המתועדת באמצעות סרטוני וידאו מתיישבת לשיטתם עם המונח 'הצבעה חשאית' שבחוק היסוד ובחוק מבקר המדינה".