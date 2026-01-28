צפוי רוב לקואליציה: דגל התורה יצביעו בעד התקציב; מסתמן כי ש"ס תתמוך

דרמה לפני ההצבעה: הסיעות החרדיות נפגשו היום (רביעי) עם יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח"כ בועז ביסמוט, ועם הייעוץ המשפטי של הוועדה ושל הכנסת. מטרת הפגישה - להגיע להבנות על הסעיפים הבעייתיים בחוק הגיוס.

עם תום הפגישה, מנהיגה הרוחני של סיעת דגל התורה, הרב לנדו, הודיע כי סיעתו תצביע בעד התקציב בקריאה ראשונה. שאר המפלגות החרדיות טרם הוציאו הודעה רשמית, אך מסתמן כי מפלגת ש"ס תתמוך גם היא בתקציב. ההודעה של דגל התורה מביאה את מספר המצביעים הצפוי בעד התקציב ל-65 חברי כנסת.

במהלך הפגישה של החרדים עם ביסמוט והייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון, חברי סיעת "יש עתיד" התפרצו לחדר בו התקיימה הפגישה. מסיעת יש עתיד נמסר: "בשעה שהחרדים הקימו לעצמם ועדה אלטרנטיבית לקידום חוק ההשתמטות בנוכחות היעוץ המשפטי ואנשי קואליציה, חברי יש עתיד התפרצו לדיון ודרשו הבהרות".

כזכור, ההצבעה על התקציב הייתה אמורה לקרות ביום שני, אך היא נדחתה בעקבות חוסר מחלוקת בין הסיעות החרדיות לשאר סיעות הקואליציה על סעיפי חוק הגיוס שהסיעות החרדיות לא מרוצות מהן, בהן הגדרת מיהו חרדי ומתן חנינה פרטני עבור על עריק חרדי, כאשר בסיעות החרדיות דורשים החנינה תינתן לכל 80 אלף העריקים החרדים באופן גורף.

בתום פגישה עם הייעוץ המשפטי של הכנסת בשבוע שעבר, החרדים לא הצליחו להגיע להבנות על הסעיפים הבעייתיים, מה שהוביל לדחיית ההצבעה בקריאה ראשונה על התקציב, שכאמור תקרה הערב.

מפלגת הליכוד העבירה אמש מסר נחרץ, לפיו הצבעה נגד התקציב והקדמת הבחירות פירושה 15 מנדטים של הערבים, ו-46 מנדטים של מפלגות שלא רוצים את החרדים בממשלה, ואז לא יקודמו חוק שימנע את גיוס החרדים לצה"ל או יאשר להם תקציבים בעתיד.