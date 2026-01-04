נתניהו למשנה ליועמ"שית הממשלה: "לא אפטר את בן גביר"

עימות סוער בישיבת הממשלה, על רקע עמדת היועמ"שית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לפיה על ראש הממשלה לפטר את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. במהלך הדיון צעק ראש הממשלה בנימין נתניהו על המשנה ליועמ"שית, גיל לימון, כשאמר על פיטורי בן גביר: "זה לא יקרה".

במהלך הדיון השרים הביעו גם את התנגדותם לעמדת היועמ"שית לממשלה. השר לפיתוח הנגב והגליל, יצחק וסרלאוף אמר: "כל פעם אנחנו מעלים בדיון שהיועצת תוקעת והפרקליטות מונעת, עכשיו הם רוצים לפטר את השר בן גביר. זה לא רק נגדו, זה נגד כולנו".

מזכיר הממשלה, יוסי פוקס אמר כי "אין תקדים לפיטורי שר בלי כתב אישום, זו שבירת כלים, זו סוף הדמוקרטיה".

השר בן גביר, אשר עמד במרכז הדיון, הטיח האשמות במשנה ליועמ"שית: "ניסו לסחוט אותי, מישהו מסביבת היועמ"שית, שאם לא אמנה את רינת סבן נפטר אותך ואתה גיל לימון מכיר את המישהו הזה".

המשנה ליועמ"שית, גיל לימון, אמר בתגובה לשר בן גביר: "זה שקר מה שבן גביר אומר, אנחנו טענו על המדיניות בהר הבית, ראש הממשלה אמר שלא משנים ססטוס-קוו ובן גביר עושה שינויים".

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אמרנו שאין שינוי בסטטוס קוו אבל השינויים שבן גביר עושה הם לא משנים את הסטטוס קוו וזה בתיאום איתי".

גיל לימון נימק את עמדת היועמ"שית: "צריכה להיות כאן משטרה עצמאית, ובן גביר פוגע בעצמאות המשטרה. נכון שלא הוגש נגדו כתב אישום אבל זה מצב ש.."

השרה גילה גמליאל קטעה ואמרה: "זה מצב שנמאס לכם מבן גביר".

המשנה ליועמ"שית, גיל לימון המשיך בהאשמת השר בן גביר: "קחו לדוגמה מה קרה הלילה שבן גביר ישר גיבה את השוטרים, נורה אזרח בתראבין, ובן גביר לא בדק אלא ישר גיבה. זו התערבות בחקירה, והוא מתערב בחקירות ולא בפעם הראשונה".

ראש הממשלה קרא לעבר גיל לימון: "זה פשוט מביך, פיטורי השר בן גביר זה לא יקרה, שים לב למה אתה אומר כאן. לא פעם קורה שיש בדיקות בצה"ל על אירוע כזה או אחר אבל זה לא מונע משר הביטחון והרמטכ"ל, ולפעמים גם אני נותן להם גב. אף אחד לא משתכנע מזה אתם משתמשים בארגומנטים הזויים".

השר בן גביר הטיח בגיל לימון: "אם כבר להתערב בחקירות, אתה (גיל לימון) עבריין, אתה התערבת בחקירה שאסור היה לך בעניין הפצ״רית. שלחת מכתב מתי מסתיימת החקירה כשאתה בניגוד עניינים אסור לך".

ראש הממשלה סיכם: "מציע שתשקלו את העמדה שלכם שוב, פיטורי בן גביר לא יקרה"