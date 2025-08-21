"במקום לתת לי גיבוי, בודדים עושים ההיפך": השר לוין בריאיון

מומלצים -

שר המשפטים וסגן ראש הממשלה יריב לוין התראיין הערב (חמישי) לנוה דרומי באולפן i24NEWS והתייחס לנושאים הנמצאים בימים אלה על סדר היום הציבורי. בין היתר התייחס לוין לעימות שלו מול טלי גוטליב: "כשהמאבק שלי בבית המשפט צובר תאוצה, במקום לתת לי גיבוי, בודדים עושים את ההיפך".

לוין התייחס למלחמה בעזה: ״נעשה מאמץ עליון שיאפשר לחלץ כמה שיותר חטופים. זה הגיע למבוי סתום, כתוצאה ממנו ברור לגמרי שבלי מהלך צבאי עוצמתי לא נוכל להשיג את שתי המטרות״, והוסיף כי ״לא היינו מחלצים אף חטוף אילולא המהלכים הצבאיים שעשינו״.

לגבי האפשרות לחזרתו של בני גנץ לממשלה אמר ״בדרך כלל כשיש מהלך של צירוף לקואליציה - הוא קורה בשקט. כשמדברים עליו בחוץ, הוא כנראה רחוק״. הוא עוד אמר כי ״בן גביר עוצמה יהודית חייבים להיות חלק מהממשלה״.

על העימות מול טלי גוטליב אמר: ״אני תמיד אמרתי את עמדותיי בצורה נחרצת ומכובדת. האמת שלנו כל כך חזקה - רואים את מה שנעשה במערכת המשפט ואת הנזק שהמערכת הזאת גורמת ומבינים את הצורך בשינוי עמוק והתמיכה מתרחבת״.

"אין צורך להתלהם - העשייה נמדדת בסוף בתוצאות ולא בסרטונים", אמר "המאבק שלנו הוא נגד יצחק עמית ואחרים - הוא לא נגד מאבטחים, חיילים קרביים שתורמים למדינה״.

לוין התייחס ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה ואמר: ״אני השלמתי את מהלך ההדחה שלה בצורה מסודרת. לצערי הרב לא יכול להיות שיום אחרי שהממשלה מחליטה להדיח אותה היא מוזמנת לישיבת קבינט. ממשלה לא יכולה לעבוד עם יועץ משפטי שאין איתו אמון״.

