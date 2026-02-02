הרבנים שקוראים לקדם החלטת ממשלה לטובת חיילים חרדים

קבוצת רבנים מהציונות הדתית ומהציבור החרדי פנתה היום (שני) לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' וליו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, בדרישה לקדם החלטת ממשלה שתעניק תמיכה ברורה ומיידית לחרדים המתגייסים לצה"ל.

הרבנים נפגשו בשבוע שעבר ביוזמתה של עליזה בלוך, לשעבר ראש עיריית בית שמש, ובימים האחרונים שיגרו מכתב רשמי לשניים. במכתב נכתב כי השיח הציבורי סביב סוגיית הגיוס מדגיש פערים בין המגזרים, אך מתעלם מקבוצה הולכת וגדלה של חרדים המבקשים לשמור על זהותם החרדית ובמקביל לקחת חלק בשירות הצבאי ובחברה הישראלית.

לדברי הרבנים, בניגוד לשיח המקובל, התברר בפגישות כי "רב המשותף על השונה", וכי קיימת היתכנות אמיתית לשיתוף פעולה שיסייע לצה"ל להתמודד עם מצוקת כוח האדם והעומס על מערך המילואים, לצד חיזוק הלכידות החברתית.

במסגרת הדרישות קוראים הרבנים לחזק תוכניות גיוס קיימות, בהן תכנית "קודקוד", ישיבות ההסדר החרדיות, מכינות קדם צבאיות חרדיות וישיבות הסדר צמודות קו, המהוות לדבריהם עוגן מרכזי במסלולי הגיוס של הציבור החרדי.

בנוסף דורשים הרבנים לגבש תוכנית ליווי ותמיכה בנשות ובמשפחות החרדים המשרתים ובחרדים המשוחררים, נוכח הבידוד החברתי הייחודי שהם חווים במהלך השירות ולאחריו, וכן לקדם תוכנית לאומית לגיוס והכשרת אנשי מילואים מהמגזר החרדי, כולל מסלול ייעודי להכשרה צבאית והשתלבות במערך המילואים.

עוד מדגישים הרבנים את הצורך בבניית אתוס של "חרדי לוחם". במכתב נכתב כי גיוס לצה"ל אינו נשען רק על חוק, אלא גם על נרטיב חינוכי, וכי ללא חינוך תומך מגיל צעיר - לא ניתן לצפות לגיוס רחב. לשם כך הם קוראים לגיבוש תוכניות חינוך ייעודיות במוסדות הממלכתיים־חרדיים.