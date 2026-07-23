פרסום ראשון: עורך הדין מיכאל ראבילו הבהיר השבוע לראשי הקואליציה כי הוא מתנגד להתנגשויות בין הרשויות, ושאם הם רוצים שהוא יהיה המבקר - עליהם לערוך בחירות חוזרות, כך פרסם הערב (חמישי) פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג.

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כבר מראשית הדרך הבהיר ראבילו, כי עמדתו היא שיש לערוך בחירות חוזרות. אלא ששבסוף השבוע התראיין יו"ר הכנסת אמיר אוחנה לנוה דרומי בקבינט שישי ואמר כי הכנסת כבר אמרה את דברה, ולא יתקיימו בחירות חוזרות, וכי מבחינתו ראבילו הוא מבקר המדינה.

ברקע הדברים הללו, ל-i24NEWS נודע, כי התקיימה שיחה של ראבילו עם ראשי הקואליציה בה הוא הבהיר כי הוא מתנגד להתנגשויות בין הרשויות, ושאם הקואליציה מעוניינת שהוא ישמש בתפקיד - היא חייבת לערוך בחירות חוזרות. ראבילו הוסיף ואמר שהוא לא יהיה שותף לאי קיום פסק דין. ראשי הקואליציה לא קיבלו החלטה בעניין, וקבעו לדבר שוב בשבוע הבא.

כזכור, בג"ץ קבע בתחילת החודש כי יש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. ההחלטה התקבלה פה אחד והשופטים קבעו כי "נפל פגם מהותי בחשאיות ההצבעה", בסבב השני של ההצבעה.

יממה לפני כן, בג"ץ הוציא צו ביניים המקפיא את כניסת עו"ד ראבילו לתפקיד מבקר המדינה עד למתן פסק דין בעניין. בהחלטה נכתב כי הצו ניתן "על מנת ליתן שהות מספקת למתן פסק דין בהליך, בשים לב לסד הזמנים המתחייב נוכח סיום כהונתו של מבקר המדינה המכהן". השופטים הוסיפו כי "פסק הדין בהליך יינתן בהקדם האפשרי".

במקביל, יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, הודיע שלא יאפשר בחירות חוזרות. בהודעה רשמית מטעם הכנסת כתב אוחנה: "מכל הסיבות שפורטו בתגובה המקדמית לעתירה ובדיון הוחלט שלא לקיים הצבעה חוזרת לבחירות מבקר המדינה". בציוץ שהעלה לרשת X בליווי ההודעה הרשמית כתב: "הכנסת כבר אמרה את דברה".