חוק יסוד לימוד תורה אושר בוועדת הכנסת לקריאה ראשונה

חוק יסוד לימוד תורה, אשר משווה בין זכויות לומדי התורה לזכויותיהם של חיילי צה"ל, אושר היום (שלישי) בוועדת הכנסת לקריאה ראשונה. החוק צפוי לעלות מחר להצבעה בקריאה ראשונה.

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כזכור, לפני כשבועיים, מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת "חוק-יסוד: לימוד תורה", ונתמכת על ידי כלל סיעות הקואליציה. 56 חברי כנסת הצביעו בעד ההצעה, אל מול 43 מתנגדים מהאופוזיציה.

על פי ההצעה, זכויות לומדי התורה - יושוו לזכויות החיילים. אריה דרעי, יו"ר ש"ס שנמנית על מציעי החוק, כי "דווקא בימים אלו, כשעם ישראל זקוק ליותר זכויות להצלחת המערכה מול אויביו, אנו דורשים להעלות כבר השבוע את חוק יסוד: לימוד תורה להצבעה, כתנאי לתמיכה בכל חוק אחר".

"זו תהיה הכרזה היסטורית על ערכה העליון של התורה ועל תרומתם של לומדי התורה לעם ישראל ולביטחונו. אני קורא לחברי מפלגות הגוש האמוני להתאחד סביב החוק ולהביע בו תמיכה, כדי שנוכל להמשיך בקידום החוקים החשובים שעל סדר היום", אמר דרעי.