נתניהו הורה להתקדם עם מינוי זיני - גם בהיעדרו

ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה למזכירות הממשלה ולייעוץ המשפטי להתקדם עם המינוי של האלוף דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ - גם בהיעדרו, כך פרסם היום (ראשון) לראשונה הפרשן לענייני משפט של i24NEWS, אבישי גרינצייג.

נתניהו מעוניין להביא את מינוי זיני לאישור הממשלה כבר ביום שלישי הקרוב, והוא הורה למזכירות הממשלה ולייעוץ המשפטי שלא להמתין לו במידה ולא יספיק לחזור מארצות הברית ולהשתתף בישיבת הממשלה.

