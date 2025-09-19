המשטרה: לא נרדוף אחרי מאי גולן, ייתכן שיוגש כתב אישום

מומלצים -

השרה לשוויון חברתי ולקידום מעמד האישה, מאי גולן, זומנה שוב לחקירה ביום ראשון הקרוב בלהב 433. במשטרה מבהירים כי לא ימשיכו "לרדוף אחריה", ואם לא תתייצב - יוגש נגדה כתב אישום בכפוף לשימוע. על פי הערכות, גולן אכן לא תגיע לחקירה.

בין החשדות נגדה: קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים, זיוף, קבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור לצרכים אישיים ושיבוש מהלכי משפט.

במקביל, אמה של השרה, רימונה גולן, נחקרה היום (שישי) במשך קרוב לשעתיים, אך ברוב הזמן שמרה על זכות השתיקה. היא שוחררה ללא תנאים - בין היתר משום שהיא מתגוררת עם בתה באותו הבית. בין החשדות המיוחסים לה: הלבנת הון ושימוש בכספי ציבור לצרכים אישיים. בשלב זה לא צפוי לה זימון נוסף.

רקע: אתמול נרשמה דרמה בתחנת המשטרה, כשמאי גולן הוציאה את אמה מהחקירה בטענה למצב בריאותי רגיש. הבוקר שבה והסיעה אותה לתחנה, שם השלימה האם את החקירה.