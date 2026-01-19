סערה במשכן: מחאה בדיון בכנסת על הצעת חוק ועדת החקירה הלאומית לאירועי 7/10

ועדת החוקה בכנסת דנה היום (שני) על הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית לאירועי ה-7 באוקטובר. בטרם הדיון התחיל, התאספו מספר מספר מפגינים אשר הניפו שלטים ולבשו חולצות בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית. כמו כן הוקם מחוץ למשכן הכנסת מיצג של מועצת אוקטובר בתמיכה בהקמת ועדת חקירה ממלכתית.

בתוך כך, הוועדה לביקורת המדינה דחתה הצעה להפעיל את סמכות הוועדה ולהקים ועדת חקירה ממלכתית, כאשר חמישה ח"כים הצביעו בעד ההצעה, וחמישה הצביעו נגד. בין המצביעים בעד ההצעה - ח"כ יעקב טסלר מיהדות התורה.

בפתיחת הדיון בוועדת החוקה, יו"ר הוועדה ח"כ שמחה רוטמן אמר: "חקירת טבח ה-7 באוקטובר חשובה למשפחות השכולות אבל גם לכל עם ישראל, לחיילים, לאזרחים, ולכל מי שרוצה למנוע את האסון הבא. הנושא אינו בבעלות בלעדית של אף אחד בישראל. כיו"ר ועדה אעמוד על סדרי הדיון בצורה נחושה, ולא אאפשר לארגונים שהודיעו שמטרתם לפוצץ את הדיון לעשות זאת".

במקביל לדיון בוועדת החוקה, חברי מועצת אוקטובר קיימו במחאה "כינוס חירום" בחדר הוועדה לקידום מעמד האישה. יו"ר האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, אמר בכינוס: "האנשים שיושבים בחדר הסמוך לנו הם לא החוקרים - הם הנחקרים. האופוזיציה לא תשתף עם זה פעולה. בחודש הראשון של הממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית שתוודא שזה לא יקרה שוב".

עינב צנגאוקר, אימו של מתן צנגאוקר שנחטף לרצועת עזה, אמרה בכינוס של מועצת אוקטובר: "שנתיים שלמות שהממשלה הפקירה את מתן שלי ואת יתר החטופים. ניסינו לקבל תשובות, אבל כל הדרג המדיני החליט לברוח מאחריות ולהטיל את האשמה על אחרים. הדרך היחידה לתקן את השבר, היא קודם כל הקמת ועדת חקירה ממלכתית. הממשלה דוהרת לעבר ועדת טיוח".

מועצת אוקטובר

בדיון בכינוס חה"כ והשר לשעבר דן מרידור אמר בכינוס החירום של המועצה: "אנחנו עכשיו במאבק על עתיד המדינה. הפרויקט של חיינו מולך לתוך סימטה אפלה".

אחת המפגינות שהגיעה לכנסת על מנת להשתתף בדיון בוועדת החוקה לבשה חולצה שעליה נכתב "נגמרו התירוצים ועדת חקירה ממלכתית עכשיו". מאבטחי משמר הכנסת אסרו על המפגינה להיכנס למשכן הכנסת עם החולצה.